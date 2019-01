Spatzen gewinnen zweites Testspiel

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sein zweites Testspiel des Jahres gewonnen. Mit 7:1 bezwang die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler den württembergischen Landesligisten TSV Berg. Es war der erste Sieg im zweiten Test. Vergangene Woche hatten die Spatzen gegen den österreichischen Bundesligisten Wacker Innsbruck mit 1:2 verloren. Der Sieg gegen Berg deutete sich früh an. Nach Treffern von Kai Luibrand, Luigi Campagna und Ardian Morina stand es bereits nach 18 Minuten 3:0 auf dem Kunstrasenplatz am Ulmer Donaustadion. Fehlerfrei spielten die Spatzen jedoch nicht. Nach einem Fehler im Aufbauspiel schnappte sich Bergs Lukas Reinsch den Ball und lupfte ihn über SSV-Torwart David Hundertmark zum 1:3-Anschluss. Nico Gutjahr und wieder Morina lenkten das Spiel aber noch vor der Pause wieder in die gewünschte Bahn. Aus dem 5:1 zur Pause wurde in Durchgang zwei zunächst ein 6:1 durch Thomas Rathgeber und schließlich der 7:1-Endstand durch Albano Gashi. Zur Halbzeitpause hatte Holger Bachthaler nahezu das komplette Team ausgetauscht. Insgesamt setzte er 21 Spieler ein. Es fehlte David Braig wegen muskulärer Probleme. Das nächste Testspiel findet am Samstag, 26. Januar, 13 Uhr, gegen den SC Pfullendorf statt.