Spatzen gewinnen gegen Buch deutlich

Gegen den TSV Buch hat der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball nichts anbrennen lassen. In einem Testspiel am Mittwochabend besiegten die Spatzen den Landesligisten klar mit 8:0 (3:0). Erfolgreichster Ulmer war Kai Luibrand, der vor der Saison vom Karlsruher SC II gekommen war, in der laufenden Regionalliga-Saison aber erst einmal auf dem Platz stand. Er steuerte vier Tore bei.

Ulms Trainer Holger Bachthaler nutzte das Testspiel, um Spielern Einsatzzeit zu gewähren, die bislang selten zum Zug gekommen waren. So standen neben Luibrand auch der Zugang Albano Gashi, David Kammerbauer oder Ersatztorwart David Hundertmark auf dem Platz. Erfreulich für Ulm war, dass Lennart Stoll, der sich im Sommer schwer am Knie verletzt hatte, erstmals wieder spielte. Bis zur 69. Minute war er auf dem Rasen, ehe ihn Felix Nierichlo ersetzte. Stammspieler wie Luigi Campagna, Ardian Morina oder Christian Ortag waren gar nicht erst im Kader, ihnen gönnt Bachthaler eine Verschnaufpause. Am Wochenende pausiert die Regionalliga Südwest, ehe für die Spatzen am 24. November das Topspiel gegen den Tabellenführer Waldhof Mannheim im Donaustadion ansteht.

Besondere Partien stehen auch für den SSV-Stürmer Vitalij Lux an. Der kirgisische Fußballverband hat ihn für die Testspiele gegen eine japanische Auswahl und gegen den amtierenden Champios League Sieger Asiens, Kashima Antlers, für die Nationalmannschaft nominiert. Lux hat bislang 17 Länderspiele für sein Heimatland bestritten und dabei vier Tore erzielt. Im Januar wird Kirgisistan zudem im Asien-Cup spielen, dem asiatischen Äquivalent zur Europameisterschaft.