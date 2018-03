Spatzen-Chef: „Bieten offene und saubere Partnerschaft“

Der Fußball-Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball überlegt, seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abzumelden. Derzeit kickt das Team in der Bezirksliga. Redakteur Pit Meier hat mit Sptzen-Chef Anton Gugelfuß darüber gesprochen und warum andere Vereine davon profitieren könnten.

SZ: Warum denkt man beim SSV Ulm 1846 Fußball eigentlich über die Abmeldung der zweiten Mannschaft nach, Herr Gugelfuß?

Anton Gugelfuß: Der Reifeprozess bei jungen Fußballern hat sich in den vergangenen Jahren enorm beschleunigt. Heutzutage sind bei vielen Vereinen 17- bis 19-jährige Spieler schon voll im Training der ersten Mannschaft dabei. Wer mit 22 Jahren in einer U 23 spielt, für den ist der Sprung eigentlich schon zu groß. Grund dafür sind auch die vielen Nachwuchsleistungszentren, die es mittlerweile in Deutschland gibt. Das hat man bei vielen Vereinen erkannt, die höherklassig spielen. Ich nenne als Beispiele aus der Nachbarschaft Heidenheim, den Karlsruher SC und die Stuttgarter Kickers, ich könnte noch viel mehr Beispiele nennen. Bei all diesen Vereinen verzichtet man inzwischen auf eine U 23 oder wird das demnächst tun und investiert dafür in den Nachwuchs. Da nach meiner Einschätzung auch die Regionalliga zum höherklassigen Fußball gehört, mussten auch wir uns mit diesem Thema befassen. Wichtiger als eine U 23 wäre für uns, dass es wieder eine U 18 gibt, die vor einigen Jahren aus Kostengründen abgemeldet wurde.

Wann wird eine Entscheidung in Sachen Abmeldung fallen und wie ist die Tendenz?

Seit ich und meine Vorstandskollegen bei diesem Verein die Verantwortung tragen, wird transparent und fair gearbeitet. Der SSV Ulm 1846 Fußball ist schließlich ein Verein wie jeder andere auch. Wir haben deswegen die Bezirksspitze frühzeitig über unsere Überlegungen informiert und wir haben bis Ostern Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Diese Frist werden wir einhalten. Die Tendenz geht sicherlich in Richtung Abmeldung, aber die Entscheidung ist noch nicht definitiv gefallen. Nach meiner Überzeugung werden übrigens viele Vereine im näheren und weiteren Umkreis von unserer intensivierten Nachwuchsarbeit profitieren.

In welcher Hinsicht?

Wir hoffen ja, dass wir in absehbarer Zeit in Ulm ein vom DFB lizenziertes Nachwuchsleistungszentrum haben. In dieser Einrichtung könnten auch die Vereine aus der Region ihre größten Talente ausbilden lassen und das mit hoher Qualifikation. Ich weiß ja nicht, ob wir Ulmer irgendwann in der dritten Liga spielen, aber darauf kommt es dabei auch nicht so sehr an. Es werden ohnehin vielleicht nur drei oder vier Spieler aus unserem Leistungszentrum den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Die anderen werden zum Teil zurück zu ihren Heimatvereinen gehen, die dann perfekt ausgebildete Fußballspieler bekommen. Das wäre eine Win-win-Situation. Wir bieten allen Vereinen eine offene, saubere und transparente Partnerschaft an.

Wie sind Sie mit den Spielern aus der Bezirksliga-Mannschaft verblieben?

Mit denen haben wir natürlich über das Thema geredet und wir gehen völlig offen damit um. Wenn es nötig sein sollte, dann helfen wir ihnen auch dabei, einen neuen Verein zu finden. Aber ich gehe davon aus, dass diese Hilfe kaum nötig sein wird. Das sind schließlich alles tolle Fußballspieler.

Wie wird die U23 diese Saison zu Ende spielen?

Ganz so, wie sie bisher gespielt hat. Die Mannschaft wird bis zum letzten Spieltag um eine möglichst gute Platzierung kämpfen, auch wenn die dann keine Rolle mehr spielen sollte. Da muss sich wirklich niemand im Bezirk Sorgen machen. Bei uns spielen ausschließlich anständige und saubere Charaktere.