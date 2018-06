Sparkasse reagiert flexibel auf Ausfall

Die Sparkasse Ulm hat am Freitag auf den Ausfall des Netzwerks und der Geldautomaten flexibel reagiert: „Wir haben Kunden, die Geld brauchten, die sich ausweisen konnten und in den Geschäftsstellen bekannt sind, in den allermeisten Fällen mit Bargeld weiterhelden können“, sagte Sprecher Boris Fazzini auf Anfrage.

Viele Sparkassen-Kunden hatten seit den frühen Morgenstunden Freitag vergeblich versucht, Bares an Geldautomaten abzuheben. Eine technische Panne legte die Automaten in mehreren Bundesländern stundenlang lahm. Die meisten Sparkassen-Geldautomaten blieben bis 14 Uhr außer Betrieb. Kunden konnten an den defekten Automaten kein Geld abheben, keine Überweisungen tätigen und keine Kontoauszüge bekommen. Grund für die Panne sei ein Netzwerkproblem in einem Rechenzentrum, sagte ein Sprecher des Sparkassenverbands Baden-Württemberg.

„Wir hatten beispielsweise eine junge Mutter, die noch genau drei Euro in der Tasche hatte und für ihre Familie einkaufen wollte“, berichtete Fazzini, „und in solchen Fällen ist es doch klar, dass wir helfen.“ Die ausgezahlten Beträge werden jetzt den Kundenkonten belastet.