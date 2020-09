Sparkasse lässt Flitzer springen

„Strahlende Sonne und strahlende Gesichter bei der Fahrzeugübergabe“: Sowohl die Vertreter des Hospiz Ulm als auch die der St. Elisabeth-Stiftung freuen sich laut Mitteilung der Sparkasse über jeweils einen neuen, viertürigen „Smart Electric Drive“. Finanziert wurden die Autos aus dem „Sozialen Zweckertrag“ des PS-Sparen und Gewinnen der Sparkasse Ulm.

Bei bestem Herbstwetter übergaben Landrat Heiner Scheffold, Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch und der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Stefan Bill die Elektroflitzer an die Vertreter der beiden sozialen Einrichtungen. Das Hospiz Ulm wurde von dessen Leiterin Claudia Schumann und Sigrid Markmiller, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, vertreten. Das Auto für die St. Elisabeth-Stiftung nahmen deren Vorstand Matthias Ruf, Astrid Pahl, Leiterin des Ambulant Betreuten Wohnens und Manfred Mergl, Leiter der Offenen Hilfen beim Heggbacher Wohnverbund Ehingen entgegen.

Die Sparkasse Ulm erfülle ihren gesellschaftlichen Auftrag in vielfältiger Weise: in der Kultur, im Nachwuchssport, in der Bildung „und natürlich auch im sozialen Bereich“. Ein nicht unerheblicher Anteil der vergebenen finanziellen Unterstützung für soziale Einrichtungen entstamme aus dem PS-Sparen und Gewinnen.