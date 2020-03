Sparkasse behilft sich mit Plexiglas und schließt Geschäftsstellen

Die Sparkasse Ulm hat „umfangreiche Maßnahmen“ beschlossen, um die Übertragungsgefahr zu minimieren und gleichzeitig die Versorgung der Region mit Finanzdienstleistungen sicherzustellen.

Die zwölf großen Beratungs-Center der Sparkasse Ulm in Blaubeuren, Blaustein, Dietenheim, Dornstadt, Ehingen, Erbach, Laichingen, Langenau und Munderkingen sowie im Ulmer Stadtgebiet in der Neuen Straße, in Söflingen und in Wiblingen bleiben für den persönlichen Kundenservice grundsätzlich geöffnet. Vor Ort werde unter anderem durch Schutzeinrichtungen aus Plexiglas und entsprechende Leitsysteme darauf geachtet, dass die Vorgaben in Sachen Sicherheitsabstand erfüllt werden können.

In den verbleibenden 30 Geschäftsstellen werden die Sparkassenmitarbeiter ihren Kunden weiterhin telefonisch zur Verfügung stehen, heißt: Hier schließen die Pforten. Aus diesem Grund werden die Kunden hier darum gebeten, ihre Serviceaufträge möglichst per Telefon oder Online-Banking abzuwickeln. Die Telefonnummern für die jeweiligen Geschäftsstellen können online unter www.spkulm.de oder den Aushängen vor Ort entnommen werden.

Persönliche Beratungstermine finden nach Vereinbarung statt. Alle Geldautomaten und Selbstbedienungsgeräte der Sparkasse seien in Funktion und könnten von den Kunden auch weiterhin uneingeschränkt genutzt werden.

Mit Kunden, bei denen aufgrund der Corona-Krise ein Liquiditätsbedarf entstanden ist, fänden aktuell bereits Gespräche statt, um gemeinsam Lösungen zu finden.