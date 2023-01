Soziales Engagement bei der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller unterstützt benachteiligte Kindern in der Region in ihrer Entwicklung und ermöglicht ihnen so bessere Chancen in den Bereichen Bildung und Teilhabe.

Sie möchten sich für Kinder aus ressourcenarmen Familien einsetzen? Aktiv etwas für diese Kinder und gegen Kinderarmut in der Region unternehmen? Kindern Entwicklungschancen und wertvolle Momente schenken?

Für unser naturpädagogisches Angebot „Grünfinder“ suchen wir Grünfinder-Gruppenleitungen, die einmal wöchentlich oder im Rahmen eines Ferienangebots mit einer Gruppe von Kindern die Natur erkunden und entdecken. Bei diesem naturpädagogische Gruppenangebot liegt das Hauptaugenmerk auf der sozialen und persönlichen Entwicklung der Kinder, auf entwicklungsfördernden Sinneserfahrungen und dem Gruppenerlebnis.

Für unser Projekt “Chancenfinder“ suchen wir Patinnen und Paten, die sich einmal wöchentlich für etwa eineinhalb Stunden am Nachmittag mit einem Patenkind treffen und es ganz individuell auf seinem (schulischen) Lebensweg unterstützen und begleiten. Inhalte der Treffen kann gemeinsames Lernen, Lesen und Hausaufgaben machen, die Unterstützung beim Übergang auf eine weiterführende Schule, aber auch Freizeitgestaltung und die Erkundung des Sozialraums sein.

Am 3. März startet die nächste Schulung für Chancenfinder-Paten und am 11. März für Grünfinder-Gruppenleitungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.kinderstiftung-ulmdonauiller.de oder bei den Projektkoordinatorinnen.

Ansprechpartnerin für Chancenfinder: Sabrina Kohler, Mail kohler.sa@kinderstiftung-ulmdonauiller.de, Telefon 0731/2063-49 oder 0172/4398835.

Ansprechpartnerin für Grünfinder: Katharina Manz, Mail manz@kinderstiftung-ulmdonauiller.de, Telefon 0731/2063-26 oder 0176/1060437.