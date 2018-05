Sondersendung bringt „Nuxit“-Rivalen an einen Tisch

Landkreis Neu-Ulm gegen Stadt Neu-Ulm, Neu-Ulmer Landrat gegen Neu-Ulmer Oberbürgermeister: Die angstrebte Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm erhitzt die politischen Gemüter in der bayerischen Donaustadt.

Der regionale Fernsehsender „Regio TV Schwaben“ hat die beiden Köpfe der „Nuxit“-Debatte, Landrat Thorsten Freudenberger und Gerold Noerenberg, an einen Tisch gebracht und zum gemeinsamen Gespräch unter der Moderation von Marcel Wagner gebeten. Dieser knapp einstündige Talk wird in einer Sondersendung des TV-Formats „Auf ein Bier mit“ am kommenden Donnerstag, 10. Mai, um 18 Uhr ausgestrahlt.

Neu-Ulm sagt Servus. Die Schwäbische Stadt will kreisfrei werden. Nicht jeder ist davon begeistert.