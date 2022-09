Sonderkonzert „Become Ocean“

Ungewöhnliche Musikerlebnisse an ungewöhnlichen Orten – das war schon vor über 300 Jahren eine verlockende Idee: King George I. lud sein Publikum 1717 mit Booten auf die Themse ein, wo ein schwimmendes Orchester die neueste Komposition von Georg Friedrich Händel zu Gehör brachte – die berühmte Wassermusik. Das Sonderkonzert des Philharmonischen Orchesters führt am Mittwoch, 7 September, zwar nicht aufs Wasser. Doch auch das Ambiente des Ulmer Münster wird um 20 Uhr ein stimmiges Umfeld für „Become Ocean“ bilden. Nach Angaben der Veranstalter sorgen nach der barocken Eröffnung mit der Wassermusik dann in John Luther Adams „Become Ocean“ drei separate Orchestergruppen im Kirchenschiff für ein räumliches Erleben der Brandung und der Tiefen des Ozeans. Das 2013 uraufgeführte Werk erhielt sowohl den Pulitzer-Preis als auch den Grammy für die beste zeitgenössische Komposition. Der Komponist über sein Werk: „Das Leben auf dieser Erde ist aus dem Meer entstanden. Während das Polareis schmilzt und der Meeresspiegel steigt, stehen wir Menschen vor der Aussicht, dass wir buchstäblich wieder Ozean werden.“ „Become Ocean“ wird von Generalmusikdirektor Felix Bender dirigiert.