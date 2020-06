Sommer ohne lange Gesichter: Kultur-Biergarten öffnet seine Pforten

Im „Liederkranz“ wird’s laut. Am Mittwoch, 10. Juni, eröffnet der erste Ulmer Pop-up-Kulturbiergarten in der Friedrichsau. Den Auftakt am Eröffnungsabend macht ein Konzert mit prominenter Besetzung aus der Region.

Noch vor zwei Wochen schlummerte der Biergarten „Liederkranz“ im grünen Idyll der Friedrichsau. Jetzt ist das Areal aufgewacht. Es wurde gehämmert, geschliffen und gestrichen, Pflanzen gestutzt, das Gelände verschönert, Beleuchtung installiert und Tische aufgebaut. Die vielen Helfer gehören zum Verein „Indauna“ (Schwäbisch für: „In die Au hinab“) oder dem Kulturzentrum Gleis 44.

Vielfältiges Programm für die nächsten drei Monate

„Wir freuen uns sehr, dass alles so gut vorangeht und wir starten können“, sagt Paul Kost, Geschäftsführer vom Gleis 44. Offiziell eröffnet wird Ulms erster Pop-up-Kulturbiergarten am Mittwoch, 10. Juni. Für die nächsten drei Monate werden die Veranstalter die Bühne im Liederkranz mit einem vielfältigen Programm bespielen.

Den Auftakt macht am 10. Juni das erprobte Jazz-Trio mit Joe Fessele am Klavier, Sängerin Lea Knudsen und Saxophonist Norbert Streit. Die Musiker begeisterten in der Region laut Mitteilung schon häufig mit ihrem Repertoire, das sich mutig zwischen verschiedenen Stilen und Kulturen bewegt. Begleitet wird das Trio von Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch am Schlagzeug. „Da machen alle mit. Das bringt genau das Flair, das wir uns hier wünschen“, sagt Kost.

Vor dem Konzert um 18 Uhr wird Czisch gemeinsam mit Thomas Kienle den Kulturbiergarten eröffnen. CDU-Stadtrat Kienle ist Vorstand des „Indauna“- Vereins, der sich schon seit mehreren Jahren darum bemüht die Friedrichsau kulturell wiederzubeleben. „Wir kommen diesem Ziel gerade einen großen Schritt näher“, meint Kienle. „Dieser Sommer im Liederkranz gibt einen kleinen Ausblick auf das Potenzial, dass wir hier haben. Nicht nur auf dem Gelände, sondern genauso den Künstlerinnen und Künstlern, die hier zusammenkommen“.

Das Programm bis Sonntag

Donnerstag, 11. Juni: „Soul A Go Go“, DJ ab 16 Uhr. Martin Lindner bringt seine Expertise vom Platten laden Soundcircus mit in die Friedrichsau und lässt alle Soul-Herzen höherschlagen.

Freitag, 12. Juni: Kollektiv Schillerstraße, DJ ab 17 Uhr. Zum ersten Mal legt das Techno-Kollektiv Schillerstraße in der Friedrichsau auf.

Samstag, 13. Juni: Konzertabend ab 17 Uhr, Brassmaniacs & Rainbowhead. Die zehnköpfige Funkformation der Brassmaniacs bringt eine vielseitige Mischung aus Rhythmus, Soulgesang und Bläsern auf die Bühne. Rainbowhead setzt auf Psychedelic Rock und experimentiert stilvoll ganz im Sinne des Genres.

Sonntag, 14. Juni: Sérénade Mélancolique, Klassik-Konzertabend ab 17 Uhr. Der Konzertmeister des philharmonischen Orchesters am Theater Ulm, Tamás Füzesi, spielt Tschaikovskys Sérénade Mélancolique, begleitet von Pianistin Eva Llorente Díaz.