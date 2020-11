Soldaten unterstützen Landratsamt im Kampf gegen Corona

Die Infektionswelle der Corona-Pandemie schwillt auch im Landkreis Neu-Ulm immer weiter an. Daher kommt das Gesundheitsamt bei der Ermittlung der Infizierten und der Kontaktpersonen kaum hinterher. Für dieses sogenannte Contact Tracing hat der Öffentliche Gesundheitsdienst des Landkreises nun weitere Verstärkung erhalten.

Zwölf Soldaten aus Dornstadt und Füssen nahmen ihren Unterstützungsdienst im Contact Tracing Team (CTT) in Neu-Ulm auf. Einer davon ist Ralf Huhle. „Der Beitrag der Bundeswehr zur Notstandshilfe ist nicht nur notwendig, sondern für mich auch selbstverständlich“, sagt der 46-jährige Dresdner, der beim Sanitätsregiment 3 des Heeres in Dornstadt stationiert ist.

Mit ihm ist ein zweiter Sanitätssoldat aus Dornstadt zur Virus-Bekämpfung nach Neu-Ulm abkommandiert. Dazu kommen zehn Kameraden vom Gebirgsversorgungsbataillon 8 in Füssen. „Toll, dass das so kurzfristig geklappt hat“, freute sich Marc Löchner, der Leiter des Contact Tracing-Teams, bei der Begrüßung der Bundeswehrangehörigen in der neuen Außenstelle des Landratsamtes im Neu-Ulmer Starkfeld.

Insgesamt 40 Personen umfasst nun die Recherche-Truppe in der Leibnizstraße. Darunter sind neben den Unterstützungskräften der Bundeswehr auch solche von Polizei, Technischem Hilfswerk (THW) und Finanzamt Neu-Ulm.