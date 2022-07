Soldaten spenden 1000 Euro für Kreisjugendring

Vertreter des „Casino Rommel-Kaserne“-Vereins übergaben in eben diesem namensgebenden Casino Spenden von insgesamt 3000 Euro an zwei wohltätige Vereine. 2000 Euro davon erhalten der Hospizdienst für Kinder und Jugendliche in Ulm, die anderen 1000 Euro gehen an den Kreisjugendring Alb-Donau aus Ehingen. Bei der überreichten Summe handelt es sich um den erwirtschafteten Gewinn der Unteroffiziersheimgesellschaft in Dornstadt, die der Verein betrieben hatte. Der Vorsitzende des Vereins, Oberstabsfeldwebel Ulrich Wahl, betonte: „Uns geht es vorrangig darum, Kindern und Jugendlichen der Stadt Ulm und der Umgebung zu helfen.“ Die Vertreter der beiden Einrichtungen zeigten sich begeistert vom Engagement und der Spendenbereitschaft der Bundeswehrangehörigen am Standort Ulm. „Die Spenden der Soldatinnen und Soldaten sind sehr willkommen, da sie uns helfen, Kindern und Jugendlichen etwas Gutes zu tun,“ so Norbert Weber vom Kreisjugendring Alb-Donau. Foto: Patrik Wysgalla