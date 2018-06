Soldaten gedenken der Hitler-Attentäter

Das Gedenken an Claus Schenk Graf von Stauffenberg und die anderen Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 hat einen festen Platz in der Tradition der Bundeswehr. Jahrelang geschah dies in Sigmaringen, wo eine Kaserne nach Stauffenberg benannt war. Doch im Zuge der Bundeswehrreform wurde der dortige Standort vor vier Jahren aufgelöst. Um das Gedenken auch regional zu bewahren, fand voriges Jahr erstmals eine Feier in der Wilhelmsburgkaserne in Ulm statt. „Dieser Versuch kann als gelungen betrachtet werden“, sagte der Befehlshaber des Ulmer Kommandos, Generalleutnant Richard Roßmanith. Am Mittwoch fand daher der zweite Gedenkappell in Ulm statt.

Von Stauffenberg verbrachte einen Teil seiner Jugend im Schloss Lautlingen auf der Schwäbischen Alb und war dort immer wieder im Kreis seiner Familie. Daher gibt es auch einen festen Bezug in die Region.

Das Multinationale Kommando Operative Führung wiederum ist die ranghöchste Dienststelle der Bundeswehr in Süddeutschland und wurde auch deshalb ausgewählt, um die Tradition des Gedenkens an die Widerstandskämpfer zu bewahren. Dazu wurde in der Wilhelmsburgkaserne eine eigene Stauffenberg-Gedenkstätte errichtet.

Neben zahlreichen Repräsentanten des öffentlichen Lebens waren am Mittwoch unter den Gästen auch Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, der Sohn von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, sowie Peter Finckh, der Sohn des ebenfalls von den Nationalsozialisten hingerichteten Widerstandskämpfers Eberhard Finckh. Zu Gast war außerdem Wolfgang Schneiderhan, der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr. Er legte gemeinsam mit Richard Roßmanith und Markus Grübel (CDU), dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, im Beisein einer Ehrenformation einen Kranz am Gedenkstein nieder.

Grübel würdigte in seiner Rede die Widerstandskämpfer als „mutige Menschen, die Deutschland den Weg in die Zukunft geebnet“ hätten. Zwar sei das Attentat vom 20. Juli 1944 gescheitert. „Doch entscheidend waren der Mut zu handeln und die Kraft zum Widerstand.“ Die Männer hätten den Versuch unternommen, den Krieg, der sich als Verbrechen herausgestellt habe, ein Ende zu setzen. Mit ihrem Einsatz für die Menschenwürde seien Stauffenberg und seine Kameraden Vorbilder für die heutigen Soldaten. Historische Bildung und Traditionspflege seien ein wichtiger Eckpfeiler der Bundeswehr. Der Begriff „Staatsbürger in Uniform“ sei keine leere Formel. „Seit ihrer Gründung ist die Bundeswehr Kämpfer, Schützer und Retter.“

Grübel verwies darauf, dass derzeit etwa 3300 Soldaten der Bundeswehr im Ausland im Einsatz sind, etwa in Mali, Libyen, Syrien und Afghanistan.

Auch Angehörige des Multinationalen Kommandos sind an Brennpunkten weltweit gefordert. Bis 2018 soll das Kommando umfassend für Nato-Einsätze zur Verfügung stehen. Deshalb wird die Wilhelmsburgkaserne derzeit für insgesamt 140 Millionen Euro umgebaut und erweitert. Im April führte das Ulmer Kommando bereits eine Großübung der Bundeswehr an.