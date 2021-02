Soldaten geben Spenden weiter

Obwohl das traditionelle Adventskonzert der Bundeswehr Ulm in der Pauluskirche aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte, war die Spendenbeteiligung der Ulmer ungebrochen, so die Bundeswehr in einer Mitteilung.

Der Standortälteste des Bundeswehr-Standortes Ulm/Dornstadt/Setzingen, Oberst i.G. Markus Michel, freute sich sehr über eine hohe Summe: 5390 Euro sind zusammengekommen. Die am Donnerstag in Form von Schecks auf drei Einrichtungen verteilt wurden: die Radio 7-Drachenkinder, die Donau Iller-Lebenshilfe sowie die Soldatentumor- und Unfallhilfe. „Die bemerkenswert hohe Spendensumme ist Beleg für den Zusammenhalt zwischen der Bundeswehr und der Ulmer Bevölkerung und zeigt die jahrzehntelange Anerkennung der Bundeswehr in unserer Heimatgarnison“, sagte Markus Michel.