Sohn bekommt durch Raupen Hautausschlag auf Sportplatz: Mutter erstattet Anzeige

Beim Fußballspielen in Neu-Ulm sind am Wochenende mehrere Kinder durch den Eichenprozessionsspinner verletzt worden. Die giftigen Raupen haben Bäume auf dem Sportgelände am Muthenhölzle befallen.

Am Sonntagnachmittag kam eine 33-Jährige zur Polizeiinspektion Neu-Ulm und erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen unbekannt.

Hintergrund war, dass ihr neunjähriger Sohn und mehrere seiner Sportkameraden seit einem Fußballspiel am Samstag auf dem Gelände im Muthenhölzle an einem Hautausschlag leiden und sich deswegen in ärztliche Behandlung begeben mussten.

Es ist wieder soweit. Mit Beginn des warmen Wetters schlüpfen die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Alleine der Namen löst bei manchen Menschen schon Juckreiz aus. Seine feinen Larven Haare sind aber noch viel schlimmer. Nach einiger Zeit entwickeln die nämlich Widerhaken und ein Nesselgift. Weil das bei Menschen gesundheitliche Probleme auslösen kann, gehen die Städte und Gemeinden gerade wieder verstärkt gegen die kleinen Raupen vor.

Ursächlich dürfte der Eichenprozessionsspinner sein, teilte die Polizei mit. Die Raupen des Falters haben Brennhaare, die Nesselgift enthalten. Bei Kontakt können Hautirritationen, Augenreizungen, Atembeschwerden und allergische Reaktionen auftreten.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Es besteht der Verdacht, dass drei Bäume auf dem Sportplatzgelände von den Raupen befallen sind. Aus diesem Grund wurde durch die Polizei in Absprache mit der Feuerwehr das Areal im Muthenhölzle gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Stadt Neu-Ulm sieht kein Versäumnis ihrerseits. „Wir haben sofort reagiert“, sagte der für die städtischen Sportplätze zuständige Fachbereichsleiter Ralph Seiffert. Eine Fachfirma werde am Mittwoch das gesamte Gelände dekontaminieren.

Bis dahin blieben die Sportfreiflächen komplett gesperrt. Die Firma habe bereits Mitte Juni mehrere Nester des Eichenprozessionsspinners am Muthenhölzle abgesaugt. Möglicherweise sei ein Teil davon abgefallen, sodass sich die giftigen Härchen auf dem Rasen verbreiteten. Das sei aber nur eine Vermutung.