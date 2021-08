Sogar der Wirt ist aggressiv und betrunken: Polizei macht Kneipe dicht

„Leider“, so die Polizei, komme es immer wieder vor, dass sie zu einer Auseinandersetzung zwischen betrunkenen Gästen gerufen werde. Dass sich aber der Wirt genauso betrunken und aggressiv wie die Gäste am Streit beteiligt, sei unüblich. In der Nacht von Freitag auf Samstag mussten sich Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte mit genau einem solchen Fall befassen.

Nicht in der Lage, den Streit zu befrieden

So kam es, dass beim ersten Einsatz in der Gaststätte der 50-jährige Wirt unmissverständlich darauf hingewiesen wurde, dass bei einem nochmaligen Einschreiten die Gaststätte für den Rest der Nacht geschlossen werde. Sein Zustand lies vermuten, dass er seiner Pflichten als Gastwirt nicht mehr nachkommen kann. Vor allem schien er nicht in der Lage, aufkeimenden Streit zu befrieden.

Gegen 3.45 Uhr war es dann soweit. Nach einer erneuten Auseinandersetzung zwischen den Anwesenden in der Kneipe erhielten die Gäste einen Platzverweis und mussten den Heimweg antreten. Während die Mehrzahl der Anweisung Folge leistete, waren zwei erst nach Androhung eines Aufenthalts in der Ausnüchterungszelle dazu bereit.

Anzeige wegen Alkohol-Abgabe an erkennbar Betrunkene

Der gleichsam betrunkene Wirt wurde verpflichtet, sein Lokal zu schließen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Abgabe von alkoholischen Getränken an erkennbar Betrunkene.