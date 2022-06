Soccer Day in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm

Fußballfans aufgepasst! Am Samstag, 25.Juni,wird es in der Glacis-Galerie beim „Neu-Ulm spielt“-Tag sportlich. In der Panna Arena werden von 11 bis 19 Uhr Eins-zu-Eins-Spiele stattfinden. Die Panna Arena ist ein mobiles rundes Spielfeld mit integrierten Toren in das immer zwei Spieler hineingehen und versuchen, Tore zu schießen. Die Gewinner der Duelle dürfen sich auf einen Workshop mit Deutschlands bekanntesten Fußball-Freestyler Samuel Weller freuen, der an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr vor Ort sein wird. Er bringt den Besuchern Tipps und Tricks mit dem Ball bei. Samuel Weller wird insgesamt fünf Workshops zu jeder vollen Stunde mit jeweils zehn Besuchern durchführen. Zwischen den Workshops finden coole Showeinlagen von Samuel Weller statt.