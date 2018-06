So wird das Essen nicht zur Gefahr

Riesenboiken oder Karmijn und Weichritterling, Fichten-Reizker oder Grauer Wulstling. Kennen Sie nicht? Die aufmerksamen Gäste der Apfel- und Pilzausstellung im Neu-Ulmer Autohaus Wuchenauer schon. Die ersten beiden sind Apfel-, die anderen sind Pilzsorten – allesamt heimisch, allesamt essbar und lecker. Auch wenn die Ernte in diesem Jahr hinter den Erwartungen blieb.

„Das Frühjahr war einfach zu nass“, bedauert Bernd Thiemann (77), Obstbauer aus Gerlenhofen. Das Mitglied des Vorstands des Gerlenhofer Arbeitskreises für Umweltschutz (GAU) weiter: „Hinzu kam dann der sehr heiße und trockene Sommer. Unsere Apfelbäume sind teilweise gänzlich leer geblieben, die geernteten Äpfel zu klein.“ Bei der Ausstellung bietet er seine Früchte von den Neu-Ulmer Streuobstwiesen an. Weil es viele Fans der schmackhaften Früchte gibt, geht er davon aus, dass „am Ende auch der letzte Apfel verkauft sein wird“.

Der 52-jährige Ehinger, Christian Fischer, stimmt den Worten Thiesmanns zu: „Einfach ausgedrückt kann man sagen: Wenn es keinen Regen gibt, gibt es auch keine Pilze.“ Das Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ulm (AMU) betont, dass der Pilzesammler heute die Hitze von gestern bemerke und so der Korb am Ende fast leer bleibe. Dennoch liege ihm am Herzen, dass Laien nicht ohne Pilzkenner in den Wald gehen sollten, um nach seinem Abendessen zu suchen. „Von einem Experten sollte man sich einige wenige essbare Pilze genau zeigen lassen und sich dann auch auf diese beim Sammeln beschränken“, so Fischer. Die Verwechselungsgefahr mit giftigen Pilzen sei einfach zu groß und zu gefährlich. Als idealen Anlaufpunkt für Pilzsammler nennt er das Gebiet „südlich der Donau, besonders die Fichtenwälder“.

Großes Angebot aus der heimischen Natur

„Den Menschen die heimische Natur nahebringen“, dieses Motto erwähnt auch Bernd Thiemann und zeigt auf die vielen Menschen, die das abwechslungsreiche Angebot der Ausstellung genießen. Denn neben den großen Themen Pilze und Äpfel kann sich jeder Gast auch ausführlich über die Tätigkeiten des GAU oder der Schutzgemeinschaft für Neu-Ulmer Lebensraum.

Auch heimischen Honig boten Imker aus der Region an. Ausstellungen über Tierfotografien und Landschaften des Umkreises rundeten den Besuch der Ausstellung in Neu-Ulm ab.

„Ohne Kinder kommen auch keine Eltern“, fasst es einer der Aussteller zusammen. Somit kamen auch die jüngsten Gäste voll und ganz auf ihre Kosten: Sie konnten an Bastelkursen oder Malereien teilnehmen oder mit den eigenen Händen Apfelsaft herstellen.