So will Ulm jetzt Leute in die Stadt locken

Als die von der Stadt Ulm mit-initiierte Kampagne „Ulm erleben“ vor einem Jahr gestartet ist, stand Ulm ganz im Zeichen von (Bau)-Geschäftigkeit. Die Stadt brummte und befand sich mitten in einem äußerst dynamischen Stadtentwicklungsprozess. Zentrale Botschaft der später mit dem Ulmer Marketing-Preis ausgezeichneten Kampagne war: Ulm ist trotz Baustellen weiterhin gut erreichbar.

Die Zeiten haben sich geändert, Ulm ist selbst an Samstagen leer wie selten. Jetzt greifen die beteiligten Partner die Kampagne wieder auf. Die Voraussetzungen sind in Zeiten des Coronavirus aber natürlich gänzlich andere. Der Lockdown ab Mitte März hat die Geschäftstätigkeit vieler Läden für mehrere Wochen auf Eis gelegt, viele Kunden sind trotz Lockerung der Beschränkungen verunsichert. Das Umfeld, in der sich die Kampagne bewegt, hat sich also grundsätzlich verändert – das Ziel bleibt jedoch dasselbe: die Innenstadt mit ihren Geschäften, Ulm, die Einkaufsstadt, in ihrer Attraktivität zu präsentieren, aber neu gedacht und angepasst an die jetzige Situation. Unter dem Slogan „Mit Abstand shoppen. Aber endlich in der Nähe“ wird die Kampagne am Wochenende in den sozialen Medien und auf den Monitoren in Bus und Straßenbahn wieder anlaufen.