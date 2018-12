So viele Grünen-Mitglieder in Ulm wie nie zuvor

Das Jahr 2018 war für den Kreisverband Ulm von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sehr erfolgreich. Denn so viele Menschen wie noch nie haben sich entschieden, bei den GRÜNEN Mitglied zu werden. 36 Neueintritten standen 10 Austritte gegenüber, letztere blieben auf dem üblichen Niveau.

Unter dem Strich wuchs der Kreisverband um 16 Prozent auf 193 Mitglieder. Davon sind 56 Prozent Männer (108) und 44 Prozent Frauen (85), was nicht ganz dem Anteil an der Bevölkerung entspricht, jedoch den höchsten Frauenanteil aller politischen Parteien darstellt. Das Alter der Mitglieder geht von 17 bis 93, im Schnitt sind es 49 Jahre. Auch bundesweit sind die Grünen, die einzige Partei mit wachsenden Mitgliederzahlen. Dieses Jahr wurde zum ersten Mal die Marke von 70.000 Mitgliedern übertroffen. „GRÜNE Politik begeistert immer mehr Menschen. Auch in Ulm bestätigen sich damit die aktuellen Umfragewerte. Wir freuen uns sehr über unsere neuen Mitglieder, denn eine Mitgliedschaft heißt, ja die Bereitschaft zu bekunden, sich längerfristig und aktiv politisch zu engagieren und Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Das ist für uns Ansporn und ein deutliches und aussagekräftiges Zeichen“, erklären die Vorsitzenden Manuela Rettig und Marcel Emmerich. Die GRÜNEN sehen in diesem Zuspruch vor allem einen klaren Auftrag, so die beiden Vorsitzenden. „Wir wollen eine noch stärkere Stimme für Umweltschutz, für Naturschutz und den Einsatz gegen den anthropogenen Klimawandel werden. GRÜN steht wie keine andere Partei für eine Politik, die heute schon an morgen denkt und Transparenz und Mitsprache für Bürgerinnen und Bürger ermöglicht“, so Rettig und Emmerich. Die Partei ist zuversichtlich, noch im Jahr 2019 auf 200 Mitglieder zu kommen. „Für das 200. Mitglied halten wir auch ein besonderes Willkommensgeschenk bereit“, verspricht Rettig. Das GRÜNE Ziel für die anstehenden Kommunalwahlen sind 10 Mandate am Ratstisch. „Es ist ehrgeizig, aber realistisch“, erläutert Emmerich.