So viel Verspätung? Im Ulmer Hauptbahnhof wird für Veranstaltung von 2018 geworben

„Wer mit dem Zug in Ulm ankommt, könnte glauben, die Bahn habe so viel Verspätung, dass die Zeitung stehen geblieben ist.“ Mit diesem doch eher ironisch gemeinten ersten Satz in einem Schreiben an Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch macht die Ulmer SPD auf alte Werbeplakte im Ulmer Hauptbahnhof aufmerksam.

Die Fraktion der SPD im Ulmer Gemeinderat beantragt nun, die beiden Großplakate durch etwas Aktuelleres ersetzen zu lassen. (Foto: SPD Ulm)

Großformatig wird dort geworben: Für „Stürmt die Burg“, die Eroberung der Wilhelmsburg, und das Internationale Donaufest 2018. Dies sind laut SPD zwar „zwei tolle Projekte“ – aber eben inzwischen schon längst Geschichte.

Die Fraktion der SPD im Ulmer Gemeinderat beantragt deshalb nun, die beiden Großplakate – aufgestellt durch die Firma Ströer – durch etwas Aktuelleres ersetzen zu lassen.