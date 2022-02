So verabschiedet sich Ernst Prost in den Ruhestand

Mit der Vorstellung der Bilanz für 2021 verabschiedet sich Ernst Prost, 65, am 22. Februar in den Ruhestand. Damit verlässt der Mann Liqui Moly, der das Unternehmen über Jahrzehnte geprägt und zu dem gemacht hat, was es heute ist. Ernst Prost kam 1990 als Leiter Marketing und Vertrieb zur Firma in Ulm. 32 Jahre später präsentiert er „seinen“ letzten Gewinn.

Prost kaufte einst sukzessive das Unternehmen den Vorbesitzern ab. Unter seiner Führung entwickelte sich Liqui Moly zu einem „Global Player“: Die Internationalisierung wurde vorangetrieben, die Diversifizierung hin zu Bereichen wie Motorrad, Boote und Industrie entwickelt. Allein seit der jüngsten Weltwirtschaftskrise im Jahr 2008 haben der Umsatz sich von 232 Millionen Euro verdreifacht und die Anzahl der „Mitunternehmer und Mitunternehmerinnen“ von damals 438 mehr als verdoppelt. Ende 2017 verkaufte er seine Unternehmensanteile an die Würth-Gruppe, blieb aber als Geschäftsführer weiterhin in der Verantwortung. Damit ist nun Schluss.

Ernst Prost: „Ich weiß ‚meine Liqui Moly‘ in guten Händen – nicht nur in denen von Günter Hiermaier, der nun alleine die Verantwortung der Unternehmensführung trägt, sondern auch in denen meiner über 1000 Kolleginnen und Kollegen. Ihnen gilt mein Dank für die tollen Jahre und Jahrzehnte gemeinsamen Kampfes für den Erfolg.“

Der Erfolg blieb ihm bis zuletzt treu: Das Jahr 2021 hat Liqui Moly nicht nur mit einem Rekordumsatz von 733 Millionen abgeschlossen. Auch der Ertrag vor Steuern machte einen Satz nach oben: auf 38 Millionen Euro – ein Plus von gut 40 Prozent. „Das ist ein tolles Ergebnis für ein schwieriges Jahr, aber noch ein ganzes Stück entfernt von dem Niveau, das wir vor der Pandemie hatten“, sagt Prost bei der Vorstellung seiner letzten Bilanz.

Der Gewinnsprung sei das Ergebnis der antizyklischen Investitionsstrategie 2020. Damals, mitten in der um sich greifenden Pandemie, als viele Unternehmen ihre Ausgaben massiv kürzten, entschied sich Liqui Moly für das Gegenteil. Die Investitionen, insbesondere im Marketing, wurden stark erhöht. Das schlug sich auf den Ertrag nieder, brachte aber einen starken Schub für die Markenbekanntheit auf der ganzen Welt. Durch die gleichzeitige Zurückhaltung vieler Wettbewerber wurde dieser Effekt noch verstärkt. Das führte zu einer stark anziehenden Nachfrage.

2021 stieg der Umsatz von Liqui Moly um 20 Prozent auf 733 Millionen Euro, mit 105 000 Tonnen wurden so viele Schmierstoffe produziert wie noch nie, und die Zahl der „Mitunternehmer“, wie Mitarbeiter bei Liqui Moly genannt werden, erreichte mit 1008 einen Rekordstand. „Wo viele in Kurzarbeit gingen, stockten wir ordentlich auf und schafften Arbeitsplätze“, so Prost. Der Aufwand für Material, wie Rohstoffe oder auch Verpackungen, sei in die Höhe geschnellt, so der Geschäftsführer: „Unser Gewinn wäre noch höher ausgefallen, wenn die Preise für Rohstoffe und Vorprodukte nicht so durch die Decke geschossen wären“, erklärt Ernst Prost. „Da haben Lieferanten teilweise im Wochentakt an der Preisschraube gedreht. So schnell können wir das gar nicht an unsere Kunden weiterreichen.“

Der Geschäftsführer ist stolz darauf, dieses Wachstum aus Bordmitteln stemmen zu können: „Keine Kredite, keine Subventionen, keine staatlichen Zuschüsse. Wir haben unsere Gewinne stets thesauriert und hüten unsere Eigenkapitalquote von circa 80 Prozent wie einen Augapfel. Ohne die gefüllte Kriegskasse hätten wir die Krise nicht so einfach wegstecken können. Und natürlich zahlen wir auf unseren Gewinn ganz normal Steuern.“