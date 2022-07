So spektakulär war das Fischerstechen 2022

Nach fünf Jahren Pause war es am Sonntag endlich wieder so weit. Tausende Menschen zog es an das Donauufer von Ulm und Neu-Ulm, um dem Spektakel des Fischerstechens beizuwohnen. Der langjährigen Tradition auf dem Wasser gingen ein Umzug durch die Ulmer Innenstadt und Tänze der Ulmer Fischerzunft voraus.

Beim Fischerstechen treten Kontrahenten auf dem Fluss gegeneinander an. Angetrieben von Booten mit jeweils drei Fahrern versuchen die Wettstreiter, mit einer Lanze ihr Gegenüber ins Wasser zu stoßen. Das Überraschungspaar am Ende bildete dieses Mal ein Schwimmlehrer von der DLRG sowie Corona als Nichtschwimmer - angelehnt an die vergangenen zwei Jahre, in denen für Schüler so gut wie kein Schwimmunterricht stattfinden konnte aufgrund der geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Das Überraschungspaar ging aus einem Wettbewerb hervor, bei dem Schüler von Ulmer Schulen mitmachen konnte.

Beim traditionellen Fischerstechen treten in Ulm Kontrahenten auf dem Fluss gegeneinander an. (Foto: Escoto)

Egal bei welchem der 15 angetretenen Paare - am Ende geht es aber immer nur um eines, nämlich den Gegner ins Wasser zu schubsen. Die rund 2,8 Meter lange und mit einem Lederknauf versehene Lanze richten die Fischer dabei auf die Brust ihres Kontrahenten. Wer ins Wasser fällt oder ins Boot tritt, hat verloren. Bleiben beide trocken, geht es in die nächste Runde. Das Stechen endet, sobald einer gewonnen hat.

Die ältesten Überlieferungen des Ulmer Fischerstechens stammen aus dem 16. Jahrhundert. Die heutige Tradition der Ulmer Fischerzunft geht auf die Fastnacht der frühen Neuzeit zurück. Organisiert wird der Brauch vom Ulmer Schifferverein, in dem die Nachkommen der alten Schiffer- und Fischerfamilien vereint sind.

Beim traditionellen Fischerstechen treten in Ulm Kontrahenten auf dem Fluss gegeneinander an. (Foto: Escoto)

Wer das Spektakel selbst einmal erleben möchte, hat bald noch einmal die Chance dazu. Das Fischerstechen wird am 31. Juli nochmals gefeiert.

Wer noch mehr wissen will: Die Ausstellung „Trocken oder nass? 100 Jahre Schifferverein und die Tradition des Ulmer Fischerstechens“ ist im historischen Gewölbesaal des Schwörhauses (Weinhof 12) noch bis 11. September, jeweils Dienstag bis Sonntag, von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Die Ausstellung ist vom 11. bis 28. August geschlossen. Eintritt ist frei.

Infos zu Karten auf www.ulm.de