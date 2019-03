So schön bunt ist das alte Ulm

Es begann mit einer unscheinbaren Postkarte, die Günter Merkle vor mehr als zehn Jahren bei einem Händler entdeckte. Sie zeigte – in Farbe! – ein Ulmer Motiv, und auf der Rückseite war vermerkt, dass es sich um eine Farbfotografie nach Lumiére handle, erstellt von Hans Hildenbrand aus Stuttgart.

Der Film- und Fotoexperte Merkle war elektrisiert: Er erkannte, dass es sich bei dem Fundstück um eine der allerersten farbgetreuen Postkarten der Münsterstadt handelte – und begann zu recherchieren. Was er mit Unterstützung anderer Fotofreunde zusammengetragen hat, erlaubt nicht nur einen interessanten Blick auf das Ulmer Stadtbild vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, sondern auch auf einen Pionier der Farbfotografie in Süddeutschland: Die Kabinett-Ausstellung „Es wird bunt! Hans Hildenbrand und die ersten Farbfotos von Ulm“ wird am Sonntag, 31. März, im Stadthaus eröffnet.

Hildenbrand (1870-1957) war einer der Ersten, die das 1903 von den französischen Brüdern Lumière entwickelte und 1907 in Deutschland eingeführte Autochrom-Verfahren benutzte. Für diese wurden die zu dieser Zeit üblichen Schwarzweiß-Glasplatten zusätzlich mit einer Schicht aus feinen Stärkekörner überzogen, die bei der Belichtung ein Raster aus den Farben Rot, Grün und Blau ergaben. Durch diese „hochentwickelte Technik“ (Merkle) war es erstmals möglich, mit einer einzigen Aufnahme und mit erträglicher Belichtungszeit Farbfotos herzustellen und diese sogar selbst zu entwickeln. Agfa und Kodak, deren Technik bei der analogen Fotografie bis heute zum Einsatz kommt, kamen erst nach dem Ersten Weltkrieg mit ihren Produkten auf dem Markt.

Ganz schön bröckelig: So fotografierte Hans Hildenbrand wahrscheinlich 1909 das Schiefe Haus im Fischerviertel für eine Postkarte. (Foto: Repro: Günter Merkle/Stadthaus)

Der in Bad Boll geborene Hildenbrand, Hoffotograf in Stuttgart, wusste das neue Medium gewinnbringend einzusetzen. Er begann bereits 1908, mit seiner Ausrüstung Süddeutschland zu bereisen, um bekannte Orte und Sehenswürdigkeiten abzulichten, gerne mit Menschen in Tracht: Schwarzwald, Rothenburg ob der Tauber, Neuschwanstein – und Ulm. Wie Günter Merkle erklärt, war Hildenbrand wohl im Herbst 1909 in der Stadt. Die Datierung möglich machte Hildenbrands Aufnahme der Westseite des Münsters. Dort ist rechts ein Häuschen zu erkennen, das ab 1910 durch einen größeren Neubau ersetzt wurde. Merkle geht davon aus, dass alle Ulm-Aufnahmen des Stuttgarter Fotografen bei diesem Besuch entstanden.

Diese Bilder bilden das Herz der Ausstellung, in neuen Abzügen, auf Leuchtkästen montiert, was vor allem beim Münster faszinierend ist, weil durch die starke Vergrößerung des Motivs auch die feine Körnung der Autchroms sichtbar wird. Bei anderen Bildern, etwa vom Ulmer Rathaus, kann Merkle, der bei der Erstellung der Stadthaus-Schau von seiner Tochter Claudia unterstützt wurde, zeigen, dass Hildenbrand oder seine Druckerei sich nicht ausschließlich auf die nicht besonders satten Farben nach Lumière verließen: Manche Motive wurden erkennbar nachkoloriert. Die digitalen Vorlagen stammen zum Teil aus dem Archiv des US-Magazins National Geographic, dem Hildenbrand schon in den 1920er- und 1930er-Jahren die Originale verkaufte.

Ausstellung beschränkt sich nicht nur auf Ulm

Die Stadthaus-Ausstellung beschränkt sich aber nicht auf Ulm, sondern zeigt den Stuttgarter als findigen Bildlieferanten, der vor dem Ersten Weltkrieg Europa und den Mittelmeerraum bereiste, auch um sogenannte Stereobilder, also frühe 3D-Aufnahmen, herzustellen. Die Engelsburg in Rom, die Alhambra in Granada, die Pyramiden von Gizeh: Hildenbrand hat sie alle gesehen und – natürlich in Farbe – festgehalten. Dazu existieren etliche Aufnahmen, die Trachten verschiedener europäischer Volksstämme dokumentieren.

Diese Fotos erwecken den Eindruck einer heilen Welt und bedienten wohl sowohl den Exotismus-Trend der Vorkriegsjahre als auch das US-amerikanische Interesse am europäischen Kitsch. Das Werk des geschäftstüchtigen Hildenbrand umfasst aber auch ganz andere Motive: malerische, ganz im Geist des 19. Jahrhunderts verhaftete Aktfotos etwa, die seine künstlerische Begabung zeigen. Hildenbrand war aber auch als Kriegsfotograf im Ersten Weltkrieg unterwegs. Doch seine Bilder von der Westfront zeigen, so Merkle, nicht die grausame Realität des Kampfes, sondern eher „gemütliches Soldatenleben am Lagerfeuer“. Fotografie als Mittel der Propaganda.

Doch das bleibt in der Ausstellung nur ein Randaspekt – zu attraktiv sind die ersten Farbfotos aus Ulm. Die können Besucher mit der Welt teilen: Reproduzierte Postkarten mit den Motiven Hildenbrands gibt es kostenlos in der Ausstellung, die passenden Briefmarken – wahlweise auch eine Sondermarke mit dem Konterfei des Fotografen – sind beim Aufsichtspersonal erhältlich. Fertig ausgefüllt, kann man sie direkt in einen Briefkasten im Stadthaus-Kabinett werfen, der tatsächlich werktäglich geleert wird. Post aus der Vergangenheit: Mit einer Karte aus dem alten Ulm kann man sicher vielen eine Freude machen.