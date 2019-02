So oft sind Beschäftigte in Ulm im Jahr krank

In Ulm waren Beschäftigte im Jahr 2017 durchschnittlich 14 Tage lang krankgeschrieben. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen (BKK) hervor. Der Krankenstand liegt unter dem bundesweiten Schnitt. Dennoch äußert sich die Gewerkschaft IG Bau in einer Pressemitteilung sorgenvoll.

Nach Einschätzung der IG Bau geht ein wachsender Teil der Krankmeldungen auf eine höhere Arbeitsbelastung zurück. Gerade im Baugewerbe und in der Reinigungsbranche sei die Arbeitsbelastung enorm. Zudem gehen nach Beobachtung der Gewerkschaft viele Beschäftigte bei hohem Arbeitsdruck auch dann zur Arbeit, wenn sie krank sind. Was der Gewerkschaft noch Sorge bereitet: die Zunahme von Fehltagen aufgrund psychischer Erkrankungen.

Die Krankheitstage in Ulm liegen nach BKK-Angaben knapp unter dem Landes- und dem Bundesschnitt. Beschäftigte in Baden-Württemberg fehlten 2017 durchschnittlich an 15 Tagen wegen Krankheit im Job, bundesweit waren es 17,7 Tage pro Jahr.