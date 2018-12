So lief die Charity-Nacht von Radio 7

Die Premiere des neuen Konzertformats „Radio 7 Stars for Charity“ ist gelungen. Insgesamt sieben Künstler standen am Freitagabend auf der großen Bühne der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena und sorgten für mitreißende, emotionale und lustige Momente.

In den letzten zwölf Jahren hatte der Sender eine Galanacht für 700 Gäste organisiert. 2018 entschied man sich zugunsten eines Konzertabends für alle.

19 Uhr, die Arena füllt sich. Und noch vor dem eigentlichen Showbeginn gibt’s den ersten Kreischalarm. Teenieschwarm und Sänger Lukas Rieger entscheidet sich spontan für eine Autogrammstunde. Die weiblichen Fans können ihr Glück kaum fassen und stehen geduldig Schlange. Nach diesem ersten aufregenden Moment geht es pünktlich um 20 Uhr los – mit Starmagier Florian Zimmer, der mit seinen Illusionen verblüfft und der insgesamt vierstündigen Show ein erstes Highlight verpasst. Sehr emotional wird es direkt im Anschluss. Matze Ihring, der Moderator des Abends, stellt das sendereigene Projekt Radio 7 Drachenkinder vor und zeigt einen Film dazu. Der 13-jährige Eliah erzählt, wie sehr ihm der neue, durch Radio 7 finanzierte Treppenlift seinen Alltag erleichtert. Das geht zu Herzen.

Kinder spenden ihr Taschengeld

Und zwar so, dass sich spontan die beiden Kinder Paul und Carla aus Bad Waldsee an der Bühne melden und ihr Taschengeld in Höhe von 12,74 Euro an die Drachenkinder-Projektleiterin Ursula Schuhmacher überreichen. Die Menschen in der Halle sind berührt. Bevor mit der Band Marquess die ersten Sänger auf die Bühne kommen, machen Paul und Carla noch schnell ein Selfie. Und dann geht es Schlag auf Schlag: Musicaldarsteller Sascha Lien entführt in die wilden Rock’n’Roll-Zeiten und bei Thomas Anders wippen die Älteren im Publikum mit dem Fuß zum Modern Talking-Medley. Ja, das Duo schrieb damit einfach Musikgeschichte und hat eine ganze Generation musikalisch geprägt. Das zeigt sich auch an diesem Abend. Bevor es in die Pause geht, stellen Matze Ihring und Ursula Schuhmacher noch ein neues Drachenkinder-Projekt vor.

In Wangen im Allgäu entstehen 2019/2020 vier kleine Drachenkinder-Häuser, die Familien mit kranken, behinderten und traumatisierten Kindern eine Rückzugsmöglichkeit geben sollen – für eine gemeinsame, unbeschwerte Zeit in Form eines Urlaubs. Die Anschubfinanzierung kommt von der REWE Südwest. Diana Michalik, als deren Vertreter, überreicht einen großen Scheck in Höhe von 20 208 Euro.

Nach der zwanzigminütigen Pause stehen die derzeit angesagtesten Sänger auf der Bühne: Wincent Weiss reißt mit seinem Hit „Feuerwerk“ die Besucher von ihren Sitzen, Lukas Rieger sorgt erneut für Kreischmomente und taucht in ein Lichtermeer ein und Nico Santos hat den Sommerhit „Rooftop“ im Gepäck und rockt damit zum Schluss die Bühne.

Mit einem goldenen Konfettiregen geht die Show schließlich um Mitternacht zu Ende. „Es war eine rundum gelungene Premiere unseres neuen Konzertformats“, so Matze Ihring, „alle in der Halle hatten Spaß und es war heute auch ein bewegender Abend!“