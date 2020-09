So läuft der Betrieb an der A8-Corona-Teststation

Kinder radeln zwischen Wohnmobilen und Zelten hin und her, Familien tragen Liegestühle zum Wasser, an den Zeltplätzen wird gegessen, gelesen, gelacht. Die Saison hat in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zwar später und plötzlich Ende Mai begonnen, doch seitdem ist der Campingplatz Gohren ausgebucht. Der Urlaub zu Hause ist beliebt in diesem Sommer, was auch ein Rundgang über den Platz zeigt.

Ingrid Trux kommt gerade aus dem Sanitärbereich und nimmt die Maske ab, die innerhalb des Gebäudes Pflicht ist.