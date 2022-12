So kommen die Bestellungen pünktlich zum Fest

Im Amazon Verteilzentrum in Neu-Ulm dreht sich aktuell alles um die bevorstehende Weihnachtszeit – intern auch „Peak“ genannt. Bereits seit dem Sommer laufen die Vorbereitungen für die Jahresendphase. Im Mittelpunkt stehen dabei die Personalplanung und der Versand von Artikeln an Kundinnen und Kunden, teilt der Versandhändler in einem Schreiben mit.

Nora Zimmermann leitet das Verteilzentrum in Neu-Ulm. Sie berichtet: „Im Gegensatz zu einem Logistikzentrum ist ein Verteilzentrum deutlich kleiner und hat kein Lager. Von einem Verteilzentrum aus beliefern wir mit unseren Lieferpartnern die Endkundinnen und Endkunden. Die Zahl der helfenden Hände steigt in der Weihnachtszeit, damit die Bescherung pünktlich stattfinden kann. Gemeinsam bringen wir so täglich einige Zehntausende Pakete für die Auslieferung an die Kundinnen und Kunden auf den Weg.“

Das Verteilzentrum Neu-Ulm ist seit 2021 im operativen Betrieb und geht in seinen zweiten Peak. Am Standort in Neu-Ulm arbeiten aktuell rund 100 Mitarbeiter in der Stammbelegschaft. Während des Weihnachtsgeschäfts 2022 stoßen in etwa 20 saisonale Kollegen hinzu. Schon oft war eine Saisontätigkeit der Beginn einer dauerhaften Beschäftigung.

Kingsley Cudjoe aus Neu-Ulm ist Teil des Amazon-Teams. Er erklärt: „Die Weihnachtsphase ist für mich etwas Besonderes. Ich sehe mich tatsächlich ein wenig als Helfer des Weihnachtsmanns. Schließlich unterstützen wir dabei, dass die Pakete pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen. So sorgen wir für viele glückliche Gesichter bei den Kunden.“

Standortleiterin Nora Zimmermann ergänzt: „Teamwork steht für uns an erster Stelle. Deshalb packen alle Kollegen gemeinsam beim Sortieren und Bearbeiten von Bestellungen mit an, um die Weihnachtswünsche der Kunden zu erfüllen. Ein großes Dankeschön geht an alle Kollegen, die mit viel Leidenschaft für die Kunden da sind. Mit verschiedenen Dankeschön-Aktionen für alle Mitarbeitenden am Standort wollen wir das zum Ausdruck bringen.“

Zur Weihnachtszeit möchte Amazon außerdem weltweit zwei Millionen gute Taten für Menschen in den Nachbarschaften vollbringen und so für noch mehr strahlende Gesichter sorgen. Im Fokus steht dabei die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen, die sich gegen Armut, Hunger und Obdachlosigkeit einsetzen und damit grundlegende menschliche Bedarfe unterstützen. So fördert Amazon beispielsweise die Stiftung „Off Road Kids“ mit 85.000 Euro und Sachspenden, die sich für obdach- und wohnungslose Jugendliche einsetzen und in mehreren Städten Streetworkarbeit anbietet. Lokale Tafeln werden mit insgesamt über 115.000 Euro deutschlandweit unterstützt. Auch in Neu-Ulm möchten die Mitarbeiter etwas Gutes tun: Der Standort unterstützte daher zum Beispiel im November das Hospiz Ulm mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro.

Amazon hat erst im September den Einstiegslohn in Neu-Ulm erhöht auf 14,03 Euro brutto pro Stunde plus Extras und das alles in einem modernen und sicheren Arbeitsumfeld, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens weiter. Die saisonal Mitarbeitenden erhalten dieselben wettbewerbsfähigen Löhne und Zusatzleistungen wie Festangestellte. Mehr als 20.000 festangestellte Mitarbeiter:innen sind derzeit in Amazons Logistiknetzwerk in Deutschland tätig. Rund 90 Prozent der bei Amazon in der Logistik Beschäftigten bewerten ihre Arbeit in aktuellen internen Umfragen mit guten Noten.