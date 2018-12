So erleben Häftlinge die Weihnachtszeit in der JVA Ulm

Multifunktionale Anstalt mit 351 Haftplätzen

In der Justizvollzugsanstalt Ulm gibt es in allen Bereichen 351 Haftplätze. Als multifunktionale Anstalt ist dort sowohl offener als auch geschlossener Vollzug möglich. Die Hauptanstalt befindet sich in der Talfinger Straße im Ulmer Osten und ist ausschließlich für den offenen Vollzug vorgesehen. Dort finden 153 Häftlinge Platz. Darüber hinaus sind dort auch eine Schreinerei und eine Schlosserei eingerichtet, in denen die Häftlinge entsprechend ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten arbeiten können. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in den sogenannten Unternehmerbetrieben als verlängerter Arm für die freie Wirtschaft zu arbeiten oder Serviceleistungen für die JVAUlm zu vollbringen.

In der Außenstelle im Frauengraben hinter dem Ulmer Landgericht befindet sich der geschlossene Bereich für Untersuchungshaft mit 99 Haftplätzen sowie einer Abteilung für kurze Freiheitsstrafen mit 40 Haftplätzen. Darüber hinaus gibt es in dem Gebäudekomplex auch eine Freigängerabteilung mit weiteren 59 Haftplätzen.