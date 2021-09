Skateboarder versuchen in Ulm den Sprung in die Profikarriere

In der Reithalle in Ulm treten Skateboarder gegeneinander an und zeigen ihre besten Tricks. Seit vielen Jahren ist die Reithalle in Ulm der Treffpunkt für Skateboarder. Am Wochenende hatten die Teilnehmer der „Best Foot Forward Tour“ sprichwörtlich die Gelegenheit, den Sprung in eine Profikarriere zu schaffen.

Jeder Teilnehmer hatte zwei Minuten Zeit, sich in einem Duell gegen einen Kontrahenten mit seinen besten Tricks auf dem Brett zu beweisen. Die besten Fahrer wurden zum Europäischen Finale nach Innsbruck eingeladen. Der Contest fand nicht nur in Ulm, sondern auch schon in Metropolen wie Hamburg, Helsinki oder Berlin statt.