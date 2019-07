„Skandal“: Votum gegen Ulm bei Batterieforschung sorgt für heftige Kritik

Die umstrittene Entscheidung des Bundes, Münster und nicht Ulm zum Standort für die Batterieforschung zu machen, stößt parteiübergreifend auf heftige Kritik. Vertreter aller Fraktionen im Landtag äußerten am Mittwoch in Stuttgart Unverständnis über die überraschende Entscheidung des Bundes, den Standort Münster mit rund 500 Millionen Euro in der Batterieforschung zu fördern.

Das riecht nach einem Skandal, nein, es stinkt zum Himmel. Andreas Stoch, SPD-Fraktionschef

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sagte: „Das riecht nach einem Skandal, nein, es stinkt zum Himmel.“ Wenn Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) aus politischem Kalkül heraus entschieden habe, müsse sie zurücktreten. Stoch brachte auch einen Untersuchungsausschuss in Berlin ins Spiel, um die Umstände der Entscheidung aufzuklären.

Diese Landesregierung hat in Berlin nichts zu melden. Das ist das Problem. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident (Grüne)

Auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke meinte, das rieche nach einem Skandal und nach Vetternwirtschaft. Er gab der grün-schwarzen Landesregierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Mitschuld daran, dass der Zuschlag nicht an Ulm ging. „Diese Landesregierung hat in Berlin nichts zu melden. Das ist das Problem.“

Batteriezellen gelten als Schlüsseltechnologie für die E-Mobilität. Die schwarz-rote Bundesregierung will in der Batterietechnologie im internationalen Wettbewerb aufholen und kurbelt die Forschung mit 500 Millionen Euro an - Geld, das nun nach Nordrhein-Westfalen fließt.