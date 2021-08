Singen im Center: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross freuen sich auf ihre Fans in Söflingen

„Endlich wieder Live-Musik im Blautal-Center“, heißt es in einer Mitteilung des Einkaufzentrums in Söflingen. Am Donnerstag, 2. September, besucht das „Schlager-Traumpaar“ Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross (Moderator von „Immer wieder sonntags“) das Blautal-Center.

Ab 17 Uhr präsentiert die „sympathische Sängerin“ gemeinsam mit ihrem Ehemann einige Songs ihres neuen Albums „Träumer“, das am 20. August erschienen ist. Die Gäste könnten sich vom „eingängigen Schlagersound“ mitreißen lassen und die Live-Atmosphäre gemeinsam mit anderen Fans genießen.

Im Anschluss gibt es eine Autogrammstunde, bei der man sich ein persönliches Andenken von den beiden, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat ein Paar sind, sichern kann.

Die Aktion ist kostenlos und finde unter Einhaltung der AHA-Regeln auf dem Parkdeck im zweiten Obergeschoss statt. Bei schlechtem Wetter findet der Kurzauftritt neben C&A statt. Hier ist der Einlass dann nur mit 3G gestattet.