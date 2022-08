Berghülener Simon Werner verantwortet künftig Firmenkundengeschäft der Sparkasse Ulm

Von der Pike auf gelernt: Der Berghülener Simon Werner tritt die Nachfolge von Heimo Koch als Bereichsleiter für das Firmenkundengeschäft der Sparkasse Ulm an. Damit übernimmt das 39-jährige Sparkassen-Eigengewächs die Verantwortung für den gesamten Unternehmens-, Firmen- und Gewerbekundenbereich sowie für die beiden Abteilungen „Electronic Banking“ und „Internationales Geschäft“. Der gebürtige Blaubeurer wuchs in Berghülen auf der Schwäbischen Alb auf, startete 1999 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Ulm seine berufliche Laufbahn und ist folglich in seiner Heimatregion tief verwurzelt und bestens vernetzt. Seit 2008 hat er bei der Sparkasse Ulm sämtliche Stationen innerhalb des Firmenkundengeschäfts kennengelernt und durchlaufen: Vom Juniorberater bis hin zur Position des Abteilungsleiters, die er zuletzt seit 2014 bekleidete. Der dreifache Familienvater folgt auf Heimo Koch, der als Bereichsleiter das Firmenkundengeschäft der Sparkasse Ulm ein Jahrzehnt lang maßgeblich geprägt hat und nun im Rahmen einer internen Feier in die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschiedet worden ist.

Simon Werner hat sein bisheriges Berufsleben durchgehend bei der Sparkasse Ulm gearbeitet. Er steht damit exemplarisch für die attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen bei der Sparkasse Ulm – sowie gleichzeitig für ein hohes Maß an personeller Kontinuität und persönlicher Identifikation. „Natürlich ist es für mich etwas ganz Besonderes, dass mir in unserer Sparkasse dieser berufliche Werdegang ermöglicht wurde“, sagt der neue Bereichsleiter. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen hat er das Ziel, nahtlos an das erfolgreiche Firmenkundengeschäft der Sparkasse Ulm anzuknüpfen und dieses weiterhin konsequent an den Bedürfnissen der heimischen Unternehmen auszurichten.

Für Simon Werner wird dabei auch in Zukunft der persönliche Austausch mit den Kundinnen und Kunden der Sparkasse Ulm im Mittelpunkt stehen: „Denn dies stellt den Anker unserer Zusammenarbeit dar.“ Im Hinblick auf die vielfältigen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen unterstreicht er: „Gerade in schwierigen Zeiten wollen und werden wir bei der Finanzierung der ökologischen und digitalen Transformation unserem regionalen Mittelstand als verlässlicher und leistungsstarker Partner zur Seite stehen.“