Böllern verboten: Ulm sperrt Münsterplatz an Silvester für Gruppen

Wer dagegen verstößt, müsse mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe rechnen: Die Stadt Ulm hat für den Münsterplatz an Silvester, 31. Dezember, und Neujahr, 1. Januar, ein Verbot erlassen. Demnach dürfen sich an diesen beiden Tagen dort keine Gruppen aufhalten, die mehr als zehn Personen umfassen. Auch Feuerwerk darf nicht gezündet werden. Dies teilte die Verwaltung am Dienstag mit.

Corona-Verordnung ist die Grundlage

Wirksam wird das Verbot durch eine erlassene Allgemeinverfügung. Hintergrund ist die Corona-Verordnung von Baden-Württemberg, laut der es möglich ist, dass Kommunen an bestimmten öffentlichen Orten das Feuerwerk untersagen können.

So das das Silvester-Feuerwerk über Ulm noch vor wenigen Jahren aus. (Foto: Alexander Kaya)

Zwar ist das Zünden von Feuerwerk theoretisch erlaubt, allerdings ist der Verkauf von Feuerwerk in ganz Deutschland verboten. Auch Raketen und Böller aus den Vorjahren sollten keinesfalls gezündet werden, so die Stadt Ulm in ihrer Mitteilung, „da bei diesen erhöhte Verletzungsgefahr besteht“.

Gruppenverbot gilt erst ab 15 Uhr

Die erlassene Allgemeinverfügung besagt, dass auf dem Münsterplatz das Abbrennen von Feuerwerk sowohl am 31. Dezember als auch am 1. Januar verboten ist. Außerdem dürfen sich auf dem Platz zwischen 31. Dezember (15 Uhr) und 1. Januar (9 Uhr) keine Gruppen von mehr als zehn Personen aufhalten.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch begründet das Verbot: „Auch in ,normalen’ Jahren sind die Krankenhäuser und Notaufnahmen an Silvester extrem belastet, weil sich viele Menschen durch nicht zertifiziertes Feuerwerk und Alkoholrausch verletzen.“

So lautet die Begründung

Aktuell seien die Kapazitäten in den Krankenhäusern in Ulm „weitestgehend erschöpft“. Nur 15 von 105 Intensivbetten seien noch verfügbar. „Deshalb gilt dieses Silvester das Motto: Weniger ist mehr. Die Krankenhäuser sollen nicht noch zusätzlich belastet werden – weder durch Unfälle mit Feuerwerk noch durch neue Infektionen nach Ansammlungen“, so das Ulmer Stadtoberhaupt.

Generell gilt wie in den Vorjahren: Auch in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder-, Altenheimen und Fachwerkhäusern dürfen keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Dies ist bundesweit in der Sprengstoffverordnung festgelegt. Grund ist die erhöhte Brandgefahr und auch der erhebliche Lärm.

Wer unvorsichtig mit Feuerwerk hantiert, kann wegen fahrlässiger Brandstiftung oder Körperverletzung belangt und zivilrechtlich zu Schadensersatz verpflichtet werden. Für Kinder und Jugendliche sind die Aufsichtspflichtigen verantwortlich.

Wie viele Leute dürfen sich treffen?

Für private Treffen gelten die Kontaktbeschränkungen, die seit 27. Dezember in Kraft sind. Es dürfen sich innen maximal zehn Personen treffen, wenn alle von ihnen geimpft oder genesen sind. Kinder bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht zur Personenzahl hinzu, ebenso wie Personen, bei denen eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist oder für die keine Impfempfehlung der Stiko vorliegt.

Draußen dürfen sich maximal 50 Personen treffen, aber eben nicht auf dem Münsterplatz.

Wenn nicht geimpfte/nicht genesene Personen anwesend sind, darf sich sowohl innen als auch unter freiem Himmel nur ein Haushalt mit zwei weiteren Personen treffen. Kinder bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht zur Personenzahl hinzu. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

Wie sind Polizei und Ordnungskräfte im Einsatz?

Die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Ulm werden die Vorgaben mit verstärkten Kräften überwachen, insbesondere im Bereich Münsterplatz und Umgebung. Bei Verstößen werden Verfahren mit Bußgeldern im dreistelligen Bereich eingeleitet.

Was gilt für Restaurants und Clubs?

Die Kontaktbeschränkungen gelten auch für Treffen in Restaurants und anderen Gastronomiebetrieben. Die Sperrstunde in der Nacht von Silvester auf Neujahr ist um 1 Uhr. Diskotheken und Clubs müssen weiterhin geschlossen bleiben. In der Gastronomie gilt 2G+. Auch Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, benötigen einen aktuellen Schnelltest.

Was gilt in Bus und Straßenbahn?

Seit mehreren Wochen gilt im ÖPNV 3G. Wer mit Bus oder Bahn fährt, muss geimpft, genesen oder getestet sein und einen entsprechenden Nachweis mitführen. Der Schülerausweis gilt in den Ferien bis einschließlich 9. Januar nicht als Testnachweis. Das heißt, Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, benötigen einen aktuellen Test.