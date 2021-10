Sigmar Gabriel spricht über die Rolle Deutschlands in der Welt

Über „Herausforderungen an Europa und Deutschland in einer sich verändernden Weltordnung“ spricht am 1. Dezember ab 18.30 Uhr im Kornhaus der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Er kommt auf Einladung der Ulmer Bürgerimpulse und des Roxy.

Gabriel war seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1999 bis 2003 war er niedersächsischer Ministerpräsident. Als Mitglied der Bundesregierung war er anschließend Bundesumweltminister, Bundeswirtschaftsminister sowie Bundesaußenminister. Neben seinem Fachressort war er mehrere Jahre Vizekanzler und Parteivorsitzender der SPD. 2019 wurde er zum Vorsitzenden der Atlantik-Brücke gewählt.

In seinen Büchern fordert er „mehr Verantwortung in ungewissen Zeiten“ und „Mehr Mut“. Leitsätze, die auch seine Karriere prägten. Was er darunter versteht, erzählt er in seinem persönlichen Lebenslauf. Einerseits haben er und seine Freunde bereits als Jugendliche mit Mut und mit „erprobter“ Streitkultur die Partei nachhaltig in Bewegung gesetzt. Andererseits will er für seine Kinder eine Welt schaffen, in der sie sicher und selbstbestimmt erwachsen werden können.

Die jeweils aktuellen Coronavorschriften werden bei der Veranstaltung einhalten. Der Anmeldelink wird in Kürze bekannt gegeben.