Siedlungswerk spendet an Tafelläden

Eine Spende in Höhe von 5000 Euro überreichte jetzt Johannes Clausen, Leiter der Geschäftsstelle Ulm des Siedlungswerks, an die Tafelläden in Ulm und Neu-Ulm. Ohne Spenden könnten die Tafelläden die steigenden Energiekosten nicht kompensieren.

Mit der Folge, dass die Kundinnen und Kunden höhere Preise für die Lebensmittel bezahlen müssten, erläuterte Claudia Steinhauer, beim DRK-Kreisverband Ulm zuständig für die Tafelläden in Ulm und im Alb-Donau-Kreis. „Deshalb sind wir sehr, sehr dankbar für die Spenden“, sagte sie. Sehr willkommen ist die Zuwendung auch auf bayerischer Seite, betonte Stefan Kast, Geschäftsführer des BRK Neu-Ulm, das die Tafelläden in Neu-Ulm und Weißenhorn betreibt. Dort muss demnächst ein in die Jahre gekommenes Kühlfahrzeug ersetzt werden. „Wir sind gerade dabei, ein neues zu beschaffen“, sagte Kast. „Da ist jeder Euro willkommen.“

Kast und Steinhauer hoben die gute Zusammenarbeit über die Ländergrenze hinweg hervor. Schließlich kämen auch die Kundinnen und Kunden von beiden Seiten der Donau, sagte Kast. Wer eine Berechtigungskarte für den Tafelladen in Neu-Ulm besitzt, könne auch in Ulm einkaufen und umgekehrt.