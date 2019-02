Sieben Verletzte - So lief die aufwendige Bergung der entgleisten Straßenbahn

Sieben Leichtverletzte forderte ein Straßenbahnunfall am Samstag in der Ulmer Weststadt. Die schwierige Bergung der beschädigten Bahn dauerte bis in die Nacht hinein. Kurz nach zehn Uhr war der Wagen der Linie 1 von Söflingen kommend in Richtung Hauptbahnhof und Böfingen unterwegs. Normalerweise geht die Fahrt durch die Wagnerstraße geradeaus zum Ehinger Tor. An der Abzweigung in die Beyerstraße befindet sich durch den Neubau der Linie 2 eine Weiche nach rechts, die die Verbindung zwischen dem Betriebshof und dem Kuhberg herstellt.

Diese Weiche war offensichtlich für den Straßenbahnfahrer überraschend nach rechts eingestellt. Anstatt geradeaus fahren zu können, wurde die Straßenbahn wegen ihrer Geschwindigkeit aus dem engen Rechtsbogen herausgerissen, überquerte die Kreuzung und fuhr mit dem Vorderteil auf den Gehweg östlich der Gleise in der Beyerstraße. Zwischen Geländer und Betonbrüstung blieb die Spitze der Straßenbahn neben einem Fahrleitungsmast stehen.

Eine Straßenbahn der Linie 1 ist am Samstag in Ulm entgleist. (Foto: Thomas Heckmann)

Alle sechs Achsen der 31 Meter langen Straßenbahn waren entgleist, der Stromabnehmer wurde vom Dach gerissen, der Großteil lag auf einer Verkehrsinsel, der oberste Teil, der an der Fahrleitung schleift, lag auf dem Gehweg der Wagnerstraße. Der Rettungsdienst kam mit drei Rettungswagen an die Einsatzstelle, versorgte vier Leichtverletzte und brachte drei weitere Leichtverletzte in umliegende Krankenhäuser. Zwei Notfallseelsorger suchten das Gespräch mit den Betroffenen, damit diese das Erlebte besser verarbeiten können. Die Polizei befragte die 21 Fahrgäste und sicherte die Unfallstelle gegen zahlreiche Schaulustige ab. Der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Laupheim führt die Ermittlungen, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Unfallanalytiker an die Unfallstelle geschickt, der Spuren gesichert hat.

Nachdem die verunfallte Straßenbahn nur den Streckenzweig Richtung Kuhberg blockierte, konnte gut eine Stunde nach dem Unfall der Betrieb auf der Linie 1 wieder ganz normal aufgenommen werden. Die Linie 2 verkehrte als Straßenbahn vom Eselsberg bis zum Ehinger Tor, dann wendeten die Fahrzeuge im Betriebshof am Theodor-Heuss-Platz. Vom Ehinger Tor fuhren Busse über die Elisabethenstraße und den Römerplatz zum Kuhberg. Während der Bergung mussten die Straßenbahnen am Abend dann nochmals zeitweise durch Buse ersetzt werden.

Für das Werkstattpersonal der SWU Verkehr kam es zu einem Großeinsatz in der Beyerstraße. Nach kurzer Begutachtung wurde schnell eine Strategie für die Bergung des 37 Tonnen schweren Fahrzeuges festgelegt und routiniert abgearbeitet. Nach dem zweiten Teil des fünfteiligen Fahrzeuges wurde es auseinandergetrennt. Alle Kabelverbindungen, auch auf dem Fahrzeugdach, wurden sorgfältig abgebaut und der Faltenbalg als Übergang demontiert. Mit hydraulischen Pressen und Hubzylindern wurden die drei hinteren Fahrzeugteile in stundenlanger Arbeit wieder zentimeterweise in Richtung Gleis gedrückt und dann vorsichtig abgesetzt.

Von einem Traktor gezogen ging es dann kurz vor sechs Uhr abends mit Blaulichtbegleitung in den Betriebshof. (Foto: Thomas Heckmann)

Von einem Traktor gezogen ging es dann kurz vor sechs Uhr abends mit Blaulichtbegleitung in den Betriebshof. Noch aufwändiger war dann die Bergung der zwei Teile auf dem Gehweg. Nur der vordere Fahrzeugteil hat Räder, der zweite Teil ist normalerweise freitragend am dritten Teil aufgehängt. Mit einem Lkw-Abschleppwagen wurde der zweite Teil angehoben und beim Vorteil wurden wieder die hydraulischen Pressen zum Heben angebaut. Auf einer Aluminiumbrücke konnte kann mit einem hydraulischen Stempel der Unfallwagen wieder in Richtung Gleis gedrückt werden.

Gegen 23 Uhr stand auch der Rest des Unfallwagen auf den Schienen und wurde von dem Lastwagen-Abschlepper in den Betriebshof geschleppt. SWU-Geschäftsführer Klaus Eder war genauso wie Linie-2-Projektleiter Ralf Gummersbach die gesamte Zeit vor Ort. Sie packten nicht nur immer wieder tatkräftig mit an, wie verteilte auch Kaffee gegen die Kälte an ihr Team. Den Abschluss der Bergungsarbeiten bildete das Reinigen der Unfallstelle, mit Schaufeln, Laubbläser und Kehrmaschine wurden die Unfallspuren beseitigt und Absperrgitter als Ersatz für die fehlenden Geländer aufgebaut. Am Sonntag konnte die Linie 2 ungehindert auch wieder als Straßenbahn an den Kuhberg fahren.

In den kommenden Tagen werden die Verkehrsbetriebe abklären müssen, wie hoch der entstandene Schaden ist und wie die beschädigte Straßenbahn repariert werden kann. Der Wagen 50 „Resi Weglein“ ist der neueste Combino, er wurde Ende 2008 in Ulm angeliefert.

