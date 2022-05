Sibylle Knauss stellt ihr persönlichstes Buch vor

„Der Glaube, die Kirche und ich“ ist das persönlichste Buch der bekannten Romanautorin Sibylle Knauss. Sie erzählt darin von einem Widerstreit, der auch viele andere Menschen derzeit bewegt: Wie lässt sich die eigene Gläubigkeit mit der Beziehung zu einer Amtskirche, der man kritisch gegenübersteht, in Einklang bringen? Das Buch erschien in der Reihe „Kröner Einsichten“ im Frühjahrsprogramm des Alfred Kröner Verlags. Der Verlag schreibt über den Inhalt: „Bin ich noch Christin? Und was bedeutet das für mich? Werden meine Enkel noch Christen sein? Oder wird es eine Zukunft geben, in der die Erzählung von Kreuzestod und Auferstehung des Gottessohns in Vergessenheit geraten sein wird? Nein, sagt entschieden die Autorin, sie ist einfach zu ergreifend. Das größte Narrativ der Welt, nennt sie sie und nimmt uns im zentralen Kapitel mit auf eine Reise nach Golgatha.“ Ein aufgeklärtes zeitgenössisches Bewusstsein und Christ Sein schließen sich nicht aus. Davon handelt dieses Buch. Die Autorin präsentiert es am Mittwoch, 18. Mai, um 19 Uhr in Ulm im Haus der Begegnung. Die Veranstaltung findet vor Ort und online statt.