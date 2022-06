„#ShowMeYourMoves!“ geht in die zweite Runde

Nach der erfolgreichen Premiere der Tanzperformance-Plattform „#ShowMeYourMoves!“ im April präsentiert das Roxy Tanzlabor am Montag, 20. Juni, ab 20 Uhr in der Werkhalle im Roxy im Rahmen des Festivals „Ulm Moves!“ nun die zweite Ausgabe der „Open Stage“ des Tanzes.

#ShowMeYourMoves! will Auftrittsmöglichkeiten für Tanzschaffende aus dem Süden Deutschlands schaffen. Die Performance-Plattform zielt darauf ab, den Austausch und die Vernetzung zwischen Tanzliebhaber:innen und Tanzschaffenden zu stärken. Die Veranstaltung zeigt Tanz aller Stilrichtungen und mit den unterschiedlichsten künstlerischen Hintergründen.

Neben Tänzerinnen und Tänzern der freien Szene sind dieses Mal Tänzer und Ensembles der Theater Pforzheim, des Staatstheaters Kassel, des Staatstheaters Augsburg und vom Theater Ulm dabei. Letzteres präsentiert neben einem Ausschnitt aus „Ein Sommernachtstraum“ auch einen ersten Einblick in die neue Choreografie von Reiner Feistel „Messa die Gloria“, die am 22. Juli im Ulmer Münster Premiere haben wird. Karten für „#ShowMeYourMoves!“ kosten an der Abendkasse 20 Euro.