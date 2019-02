„Shopping Queen“ kommt nach Ulm – so können sich Kandidaten bewerben

Die Vox-Fernsehsendung „Shopping Queen“ mit Designer Guido Maria Kretschmer gastiert von Sonntag bis Freitag, 5. bis 10. Mai, in Ulm. Schon jetzt können sich Shopping-Begeisterte über eine Casting-Agentur bewerben.

Gesucht werden fünf modeinteressierte Damen, die zusammen mit ihren Begleitungen und dem pinkfarbenen Tour-Bus durch Ulm kurven dürfen, um sich ein Outfit zusammen zu stellen. Dafür erhalten sie 500 Euro als Shopping-Budget.

Finale am 20. Mai in Berlin

Wer das vorgegebene Motto des Designers Guido Maria Kretschmer am besten umsetzt, gewinne beim Finale am 20. Mai in Berlin nicht nur Ruhm und Ehre, so die Agentur, sondern auch noch 1000 Euro Siegesprämie.

Guido Maria Kretschmer (Foto: Britta Pedersen/Archiv / DPA)

Mitmachen darf, wer mindestens 18 Jahre alt ist. „Wie immer sind wir nicht nur auf der Suche nach jungen Shopaholics, sondern freuen uns auch sehr über Bewerberinnen ab 40“, heißt es in der Ausschreibung. Wer mitmachen will, muss bei den Terminen im Mai ganztägig Zeit haben.

Bewerbungen werden telefonisch unter 0221/98239408 oder online hier entgegen genommen. Das „Shopping Queen“-Team will kommende Woche in Ulm vorbeischauen, um die ersten möglichen Kandidatinnen für die bekannte Vox-Sendung kennenzulernen.

