SF Dornstadt begeistert in einer rasanter Turnshow

Das landesoffene Gaufinale als Dance-Cup des Turngau Ulm fand am Sontag, 1. Mai 2022 in der Sporthalle am Bürgerzentrum in Dornstadt statt. Ausrichter war die Turnabteilung der Sportfreunde Dornstadt. Groß war die Freude der 290 Tänzerinnen und 1 Tänzer endlich wieder vor Publikum und Kampfrichtern tanzen zu können. Nach der zweijährigen bedingten Pause sahen rund 500 Gäste auf der vollbesetzen Tribüne 26 Tanzdarbietungen in neun Wettkampf-Kategorien.

Nach dem Einmarsch der Gruppen und der Ansprache von Elke Dürr, der Fachvorsitzenden des Schwäbischen Turnerbundes AG Dance, die ebenso souverän durch den Nachmittag moderierte, begrüßten die stellvertretende Erste Bürgermeisterin der Stadt Dornstadt, Steffi Haas sowie Carmen Luger, 1. Vorsitzende der Sportfreunde Dornstadt, die Gäste und Teilnehmer. Die Wettbewerbe waren landesoffen ausgeschrieben, so konnten auch Tanzgruppen aus anderen Turngauen, aber auch Tanzschulen ihr Können beweisen.

Das Spektrum war groß, von Kindern ab fünf Jahren bis zu Erwachsenen 40+ zeigten vielfältige, bunte, witzige Tänze. Die sieben Kampfrichterinnen bewerteten souverän die Leistungen der Tanzgruppen. Gefragt waren technische Schwierigkeiten, Kreativität und Synchronität. Auch die Kostüme und Musikauswahl flossen in die Bewertungen mit ein.

In der Pause zeigten die Mädchen der Turnabteilung der SF Dornstadt in einer begeisternden Turnshow, was man im Gerätturnen erlernen kann. Trainerin Ute Schelzig und ihr Team präsentierten Bodenturnen und Überschläge auf dem Trampolin in einem rasanten und sehenswerten Auftritt.

Viel Lob gab es für Abteilungsleiterin Maria Wieja und dem Küchenteam der SF Dornstadt für die perfekte Verpflegung sowie den Firmen AOK Ulm-BC, Seeberger und Citymarketing Ulm für die tatkräftige Unterstützung mit den Geschenken bei der Siegerehrung.

Markus Weber, Geschäftsführer vom Turngau Ulm, bedankte sich abschließend bei allen Beteiligten und wies noch auf die Turngau Veranstaltung „Matinee der Bewegung“ am 23. Oktober hin. „Hier wird man bestimmt die eine oder andere Gruppe im Großen Haus des Theaters Ulm nochmals in der Sportshow bewundern können.“