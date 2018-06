Sesselpaten gesucht

Wenn das Licht im Zuschauerraum angeht, verfliegt im Theater der Bühnenzauber eines Theaterbesuchs, und das Publikum kehrt zurück in die Realität. Im Theaters Ulm ist die Landung noch etwas unsanfter als anderswo: Bei voller Beleuchtung ist unschwer zu erkennen, dass die Sitze im Großen Haus ihre besten Zeiten längst hinter sich haben. Der Stoff ist zerschlissen, an den Nähten und Kanten quillt die Füllung hervor. Nachdem die Stadt zuletzt Millionen in die Sanierung des Hauses investierte, sind nun die Bürger an der Reihe: Sie sollen mit sogenannten Sesselpatenschaften den Komfort zurück in den Zuschauerraum bringen.

Schilder erinnern an die Paten

„Geben Sie einem Platz Ihren Namen!“: Unter diesem Titel ist die Spenden-Aktion nun angelaufen. Die funktioniert im Prinzip ganz einfach: Für einen Betrag von 1000 Euro kann man die Patenschaft für einen Sessel im Großen Haus übernehmen; auf Wunsch wird danach ein kleines Schild mit den Namen des Spenders am Sitz angebracht. Wer gerade keine 1000 Euro übrig hat, kann sich aber auch mit einem Betrag ab 50 Euro beteiligen.

Den Startschuss für die Spendensammlung gab gestern Oberbürgermeister Ivo Gönner, von dem auch der Einfall für die Sesselpatenschaft stammt – ein Konzept, das sich an derselben Stelle bereits bewährt hat. Mitte der 90er, also auch schon während der Amtszeit des scheidenden Stadtoberhaupts, hatte das Theater so schon einmal Geld für eine Neuaufpolsterung gesammelt. „Damals hat das gut geklappt“, erinnert sich Gönner. 191 000 Mark kamen seinerzeit zusammen.

Dieses Mal darf der Betrag allerdings ruhig noch ein wenig höher ausfallen, denn mit Aufpolstern ist es laut Theater-Verwaltungschefin Angela Weißhardt nicht mehr getan – dafür sind die Sitze zu marode. Die gesamte Bestuhlung muss ausgetauscht werden, der dafür notwendige Betrag von 1000 Euro pro Sessel wurde vom Gebäudemanagement der Stadt Ulm errechnet. Bei 815 Sitzen macht das zusammengerechnet 815 000 Euro: eine Summe, die bei der Spendenaktion, die bis Ende des Jahres laufen soll, wohl nicht ganz erreicht werden dürfte. Den Restbetrag wird, so verspricht Gönner, die Stadt übernehmen; die Haushaltsberatungen für 2016 finden im kommenden Januar statt.

Firmen sollen sich beteiligen

Der Oberbürgermeister hofft dennoch auf eine große Beteiligung, als „Zeichen der Verbundenheit“ der Ulmer ihrem Theater gegenüber. Schon bei der Schwörrede hatte er das Thema angeschnitten – und dabei ausdrücklich die wohlhabenden Honoratioren und die Firmen der Münsterstadt angesprochen.

An diese gehen in den kommenden Tagen auch Briefe, die für das Unterfangen werben. Großspendern soll auch eine Belohnung winken, Gönner kann sich beispielsweise eine Liste mit den anderen Gönnern im Foyer vorstellen – und in einem besonderen Fall auch ein bisschen mehr. „Wenn jemand für alle Sessel die Patenschaft übernimmt, werden wir den Saal nach ihm benennen“, so der OB mit einem Schmunzeln.

Bis dahin dürfte aber noch Zeit vergehen: Denn bisher sind weder die Sitze bestellt, noch ist über ihre Gestaltung entschieden. Letztere dürfte noch für Diskussionsstoff sorgen. Denn eigentlich steht die Inneneinrichtung des Großen Hauses ebenso unter Denkmalschutz wie der Rest des 1969 eröffneten Gebäudes; demnach müsste sogar der längst nicht mehr erhältliche Bezugsstoff nachproduziert werden, damit der Charakter des Raumes gewahrt bleibt. 1000 Euro pro Sitz reichen dann sicher nicht. So weit dürfte es freilich nicht kommen: Verwaltungschefin Weißhardt geht davon aus, dass man sich mit der Denkmalschutzbehörde auf einen Kompromiss verständigen wird.

Die Spenden-Sammel-Aktion „Geben Sie einem Platz Ihren Namen“ wird vom Verein der Theaterfreunde unterstützt und koordiniert. Wer sich finanziell beteiligt, erhält eine Spendenbescheinigung.

Weitere Informationen über die Sesselpatenschaften gibt in einem Faltblatt, das im Theater Ulm ausliegt – oder auch im Internet unter www.theater.ulm.de/sesselpatenschaft.