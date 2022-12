Nach Illerkirchberg: Festgenommener 25-Jähriger nimmt sich das Leben

Die Staatsanwaltschaften Memmingen und Ulm sowie die Polizeipräsidien Schwaben Süd/West und Ulm berichten, dass der 25-Jährige gegen 13 Uhr unmittelbar vor einen Güterzug, der in diesem Moment in den Bahnhof Senden fuhr, auf die Schienen gesprungen ist.

Der Lokführer konnte trotz langsamer Fahrt im Bahnhofsbereich offenbar nicht mehr rechtzeitig halten und erfasste den 25-Jährigen. Die Verletzungen, die der junge Mann erlitten hatte, waren nach Angaben der Polizei sofort tödlich. Der Mann starb noch am Unfallort. Staatsanwaltschaft Memmingen und Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, die die Ermittlungen in diesem Fall führen, gehen davon aus, dass der 25-Jährige sich aus eigener Entscheidung und ohne fremdes Zutun vor den Zug begeben hat.

25-Jähriger wohnte in gleicher Asylbewerberunterkunft

Der 25-Jährige war zwei Tage zuvor im Zusammenhang mit dem Angriff auf zwei Mädchen in Illerkirchberg vorübergehend in Verdacht einer Tatbeteiligung geraten. Er hatte sich in einer Wohnung befunden, in die der später dringend Verdächtige dieser Tat geflüchtet war. Demnach war er einer der drei Männer, die von den Beamten des SEK angetroffen wurden. Im Zuge des Zugriffs wurde auch er festgenommen.

Ein 27-Jähriger befindet sich seit diesem Einsatz wegen des dringenden Verdachts des Mordes an einer 14-Jährigen und des versuchten Mordes an einer 13-Jährigen in Untersuchungshaft in einem Justizvollzugskrankenhaus. Gegen die beiden anderen Männer, darunter der 25-Jährige, hat sich der Verdacht indes nicht erhärtet. Sie wurden noch am Montagabend auf freien Fuß gesetzt.

Warum sich der 25-Jährige, gegen den auch weiterhin kein Tatverdacht hinsichtlich einer Beteiligung am Angriff auf die beiden Mädchen in Oberkirchberg besteht, suizidierte, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.