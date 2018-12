Selbstmordattentat auf dem Schulweg – Dieser Mann hilft minderjährigen Flüchtlingen

Ein Haus, das Schutz geben soll, ein Lkw, in dem viele Menschen auf engsten Raum sind oder Szenen von der Flucht nach Deutschland: Das sind Motive, die traumatisierte geflüchtete Kinder und Jugendliche häufig bei Andreas Mattenschlager malen. Er ist der Leiter der psychologischen Familien- und Lebensberatung bei der Caritas und in dieser Funktion für ein ganz besonderes und wichtiges Projekt verantwortlich: die Therapie für traumatisierte Flüchtlingskinder und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Malen, das ist neben dem Spiel und Musik die Hauptform der Therapie bei den teils sehr jungen, aber schon sehr vom Leben geprägten Menschen: „Geredet wird oft nur ganz wenig. Die Kinder und Jugendlichen malen lieber oder werden in spielerischer oder musikalischer Form therapiert“, sagt Mattenschlager. Rund 70 Kinder pro Jahr finden dank der Mithilfe von Ämtern, Behörden, Schulen, aber auch beispielsweise Ärzten den Weg in die Ulmer Spielmannsgasse, wo diese Art der Beratung der Caritas untergebracht ist.

Die Menschen mussten teils sexuelle Gewalt über sich ergehen lassen, haben andere Menschen sterben sehen oder sind einfach voller Ängste. Andreas Mattenschlager

„Wir sind durch unsere Arbeit als Familien- und Lebensberatung schon mit ganz unterschiedlichen Familiengeschichten und Problemen in Berührung gekommen, aber die Geschichten der traumatisierten geflüchteten Kinder haben eine ganz andere Qualität, die sind teilweise einfach furchtbar“, betont der Diplom-Psychologe. Fast jeder Mensch, der eine Flucht erlebt hat, ist traumatisiert, weiß er. „Die Menschen mussten teils sexuelle Gewalt über sich ergehen lassen, haben andere Menschen sterben sehen oder sind einfach voller Ängste“, sagt er.

Die vielen Erlebnisse der jungen Menschen werden in ganz unterschiedlichen Bereichen des Gehirns abgespeichert, berichtet Mattenschlager und ergänzt: „Das Ziel der psychologischen Therapie ist es, diese verschiedenen Speicherorte in Ordnung zu bringen. Die Erlebnisse sind Teil der Vergangenheit und werden es immer bleiben, aber es muss erreicht werden, dass die Kinder verstehen, dass diese Vergangenheit vorbei ist.“

Wenn die jungen Menschen hier keine Perspektive haben, dann führt das oft zu Depressionen und ganz akuten Suizidgedanken. Andreas Mattenschlager

Eine zentrale Angst, die oft auch darüber entscheidet, ob mithilfe einer Therapie die Traumatisierung überwunden werden kann, ist die Angst bezüglich des Aufenthalts in Deutschland. „Es geht oft nicht darum, wie furchtbar das Erlebnis war, das das Trauma ausgelöst hat, sondern die sich daran anschließende Lebenssituation“, unterstreicht er. Die Kinder und Jugendlichen haben sehr große Angst davor, nicht in Deutschland und damit in Sicherheit bleiben zu können. „Wenn die jungen Menschen hier keine Perspektive haben, dann führt das oft zu Depressionen und ganz akuten Suizidgedanken“, erzählt Mattenschlager. Daher sei es wichtig die Menschen zu stabilisieren, ihnen Perspektiven aufzuzeigen und ihre eigenen Kräfte zu stärken.

Oft seien es lediglich Gerüche, Geräusche, Gefühle oder Bilder, die in den traumatisierten Kinder eine Angst, Panik oder sogar Ohnmacht auslösen. „In diesen Momenten erinnern sie sich nicht nur an bestimmte Erlebnisse, sondern sie erleben sie nochmals“, weiß Mattenschlager.

Traumatische Erinnerungen an Selbstmörder im Schulbus

Und dann erzählt er von einem Zehnjährigen geflüchteten Jungen: In der Schule hatte er keine Probleme. Auch zuhause bei und mit seinen Eltern gab es keine Probleme. „Doch auf dem Weg zur Schule, im Bus dorthin, ist er regelmäßig ausgerastet und hat rumgepöbelt“, erzählt Mattenschlager. In der Schule angekommen, war wieder alles in Ordnung.

Irgendwann erfuhr Andreas Mattenschlager den Grund für dieses Verhalten: „Er hat in seiner Heimat ein Selbstmordattentat auf seinen Schulbus miterlebt. Viele der Mitfahrer sind dabei ums Leben gekommen.“ Diesen Teil seiner Vergangenheit durchlebte der Junge dann eben jedes Mal, wenn er hier mit dem Bus unterwegs war.

Mittlerweile läuft er zu Fuß zur Schule. Ob er jemals mit einem Bus fahren kann, ist fraglich.

Für die Arbeit mit den traumatisierten geflüchteten Kindern und Jugendlichen sind die Mitarbeiter auch auf Spenden angewiesen – die direkt bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen ankommen: Im deutschen Gesundheitssystem sind beispielsweise Dolmetscher nicht berücksichtigt, jedoch sind sie für die Arbeit mit nicht Deutsch sprechenden Menschen von elementarer Bedeutung.

Wir brauchen aber auch Spenden, dass die Menschen, die zu uns kommen, die Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel bezahlen können. Andreas Mattenschlager

Viele Kinder, Jugendliche, aber auch deren Eltern benötigen für die Termine bei der psychologischen Beratung einen Dolmetscher. „Wir brauchen aber auch Spenden, dass die Menschen, die zu uns kommen, die Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel bezahlen können. Denn daran können viele Therapien scheitern. Außerdem wird immer wieder Therapiematerial wie Spielzeug, Farben oder Ähnliches benötigt“. Und: „Wir planen eine größere Ausstellung, in der zum einen die Bilder der Kinder und Jugendlichen ausgestellt werden sollen, aber auch die Eindrücke von uns Psychologen. Angedacht ist hier eine Wanderausstellung mit Rollups, die – wenn alles nach Plan läuft – im Frühjahr eröffnet werden soll.“

Mattenschlager und seine Kollegen der Beratungsstelle werden mit vielen schweren Schicksalen konfrontiert, aber es gibt auch schöne Momente, erzählt er. „Klar, die erste Kontaktaufnahme ist oft sehr schwierig. Viele Gespräche fallen aus und es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis das Vertrauen der Kinder zu uns hergestellt ist. Aber irgendwann kippt es: Für viele Menschen sind wir dann der wichtigste Termin der ganzen Woche. Es sind unheimlich dankbare Menschen, für die wir eine echte Hilfe sind. Und dieses Gefühl gibt uns und unserer Arbeit recht.“