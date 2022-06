Selbsthilfegruppe feiert Gedenkgottesdienst für früh gestorbene Kinder

Vor einem Jahr hat die Selbsthilfegruppe Sternenkinder Ulm bei der Kirche Heilige Familie in Ulm-Donaustetten einen Gedenkplatz für Sternenkinder eingeweiht. Weiße Keramiksteine um ein Amberbaum stehen für Kinder, die (zu) früh gestorben sind.

Die Anzahl dieser weißen Sterne ist seitdem stetig angewachsen. Trauernde Familien haben hier symbolisch ein sichtbares Zeichen für ihr Kind gesetzt. Ihrer und aller weiterer Sternenkinder soll bei einem Gottesdienst gedacht werden.

Beim Wochengottesdienst am Donnerstag, 23. Juni, um 18.30 Uhr in der Kirche Heilige Familie in Donaustetten sind alle Menschen, die um ein Kind trauern, herzlich willkommen: Eltern, Großeltern, alle anderen Familienangehörigen sowie Freundinnen und Freunde.

Anschließend haben verwaiste Eltern und Großeltern die Möglichkeit, einen Stern für das verstorbene Kind an den Gedenkplatz zu stecken – unabhängig davon, wie lange der Verlust zurückliegt. Die Selbsthilfegruppe lädt ganz bewusst auch Eltern ein, die vor 20, 30, 40 oder 50 Jahren keinen Ort der Erinnerung für ihr Kind bekommen haben. Im Anschluss ist ein Austausch auf dem Kirchhof geplant.

Informationen zur Selbsthilfegruppe gibt es unter www.sternkinder-ulm.de