MIT VIDEO: SEK räumt Baumhäuser von Klimaaktivisten im Ulmer Uniwald

Seit Oktober halten Klimaaktivisten ein Waldstück an der Uniklinik Ulm besetzt. Dort soll ein Klinikneubau entstehen. Am Montag griff die Polizei mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) ein und räumte das Gelände. Was das für den Protest und die Neubaupläne bedeutet.

Christian Leubner war am vergangenen Wochenende noch in Lützerath, wo ein Dorf dem Braunkohleabbau weichen muss. Jetzt steht der Ulmer Student in einem Waldstück an der Uniklinik und ruft gemeinsam mit etwa 15 weiteren Unterstützern: „Ihr seid nicht allein.“ Über ihm sitzen zwei Aktivisten in Baumhäusern. Sie haben die Nacht dort in der Kälte verbracht und weigern sich, die besetzen Bäume zu verlassen.

Auch wenn die Fläche im Eichenwald an der Uniklinik deutlich kleiner ist als in Lützerath, habe auch diese Aktion hier eine „große Symbolkraft“, glaubt Leubner. Auch hier gehe es um den Klimaschutz und den Erhalt der Natur.

Neubau für Krebspatienten

Die Uniklinik Ulm will hier ein neues Klinikgebäude für die Versorgung krebskranker Patienten und die Tumorforschung errichten. Anders als zuletzt dargestellt, sei dies kein Provisorium, sondern werde dauerhaft für die Versorgung der Patienten benötigt, betont die Uniklinik in einer Mitteilung. 80 Arbeitsplätze für Forschung und Lehre sollen hier entstehen. Um Platz für den Neubau zu schaffen, müssen fünf alte Eichenbäume und mehrere jüngere Laubbäume gefällt werden.

Die Klimaaktivisten stellen sich indes nicht gegen den Neubau, sondern gegen den geplanten Standort. Mehrmals hatten Sie den Wald bereits besetzt und mit Plakaten und öffentlichen Aktionen auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht (SZ berichtete). Am Montagmorgen fand dieser Protest nun ein jähes Ende: Das SEK rückte mit Kletterexperten der Höhenrettung an und räumte die Baumhäuser. Der Widerstand blieb dabei friedlich.

Räumung dauerte mehr als zwei Stunden

Mehr als zwei Stunden dauerte es, bis die beiden Aktivisten von der Polizei aus den Baumhäusern entfernt worden waren. Sie hatten sich an das Holz festgeklebt, der Klebstoff konnte zunächst nicht gelöst werden. Zuvor hatte die Polizei mit einem Antikonfliktteam versucht, die Aktivisten dazu zu bewegen, die Häuser freiwillig zu verlassen.

Gegen beide Aktivisten hat die Uniklinik nun ein Anzeigen wegen Hausfriedensbruch gestellt und ein Platzverbot ausgesprochen. Nachdem die Häuser geräumt waren, begannen noch am Montag die Säge- und Baumfällarbeiten. Diese sollen voraussichtlich bis Mitte der Woche abgeschlossen sein, wie die Uniklinik schriftlich bekannt gibt.

Kritik am Standort im Wald

Der Klinik sei es „ein großes Anliegen, den Baumbestand am Oberen Eselsberg zu schützen und – wo immer möglich – zu erhalten.“ Die Baumfällungen seien aber „unvermeidlich“. Dabei halte sich die Klinik an „alle gesetzlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben“. Als Ausgleich sollen außerdem „großzügige Ausgleichspflanzungen“ erfolgen, sogar mehr als das Forstamt vorschreibe. Zusätzlich würden einige der Bäume nach der Fällung in die Nähe des Baufeldes versetzt, „damit sie weiterhin als Nistplätze dienen können“.

Einer der Baumbesetzer ist der 20-jährige Samuel Bosch. Er kritisiert, dass der Klinikneubau auch auf einem bestehenden Parkplatzareal hätte errichtet werden können, ohne dass dafür Bäume gefällt worden wären. Bereits im Herbst hatte er längere Zeit in dem Baumhaus gewohnt und war dann Anfang Januar wieder dort „eingezogen“, wie er berichtet.

Ernüchterung und weitere Planungen

Nach der Räumung des Eichenwalds am Montag wirkt er ernüchtert. „Der Wald dort ist erst einmal kaputt.“ Eine Wiederbesetzung sei nicht möglich und auch nicht geplant. „Wir versuchen stattdessen, mit anderen Aktionen öffentliche Aufmerksamkeit zu erzielen“, kündigt er an. Welche dies konkret sein könnten, wollen die Klimaaktivisten zeitnah bekannt geben. „Die unsägliche Baupolitik des Uniklinikums und der Stadt muss endlich ein Ende haben, angefangen in diesem Waldstück", hatte die Klimaaktivistin Charlie Kiehne erklärt, die das zweite Baumhaus bewohnte.

Die sinnlose Zerstörung von Natur für Bauprojekte, wie sie hier in Ulm stattfindet, ist beispiellos im Vergleich zu anderen deutschen Städten. Hat Ulm noch immer nicht verstanden, dass eine Politik des Weiter-So endlich aufhören muss. Charlie Kiehne

Das Areal im Uniwald wird derzeit von einem privaten Sicherheitsdienst der Uniklinik Ulm gesichert, sodass die Baumfällungen und der Neubau reibungslos vonstattengehen sollen. Der Baubeginn für den Neubau des Gebäudes ist für Anfang des zweiten Quartals 2023 geplant. Eine weitere Verschiebung des Baubeginns hätte „nicht nur einen Aufschub der dringend erforderlichen Techniksanierung der Medizinischen Klinik bedingt“, sondern auch „erhebliche Konsequenzen für die Versorgung und Erforschung von Leukämie- und Krebserkrankungen in der Region gehabt“, schreibt die Ulmer Uniklinik.