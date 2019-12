Seit zehn Jahren ohne Führerschein unterwegs

Weil ein Autofahrer bei Nacht in Ulm nur mit Standlicht unterwegs war, kam ans Licht, dass er keinen Führerschein hat und das schon seit zehn Jahren.

Das Auto fiel am Freitagabend gegen 21.10 Uhr einer Polizeistreife in der Ulmer Römerstraße auf. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 57 Jahre alte Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Der Mann gab an, dass ihm dieser vor zirka zehn Jahren ebenfalls wegen einer Trunkenheitsfahrt abgenommen wurde.

Außerdem waren entstempelte Kennzeichen am Auto angebracht, so dass kein Versicherungsschutz für den das Fahrzeug bestand. Den 57-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Auch die Halterin des Autos wird belangt, weil sie zuließ, dass der Mann mit dem Auto ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs war.