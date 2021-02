Seifert investiert zweistellige Millionensumme

Die Seifert Logistics Gruppe (SLG) erweitert ihren Standort in Ulm Nord. Auf dem rund 80.000 Quadratmeter großen, an die Bestandsimmobilie angrenzenden Grundstück entstehen nach Firmenangaben bis zum ersten Quartal 2022 neue Logistikhallen und im zweiten Quartal 2022 ein neuer Verwaltungssitz. Der Hauptsitz im Donautal wird verkauft. Das Vorhaben, für das ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag und damit die bisher größte Einzelinvestition in der Geschichte der Unternehmensgruppe zur Verfügung steht, ermöglicht die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Standort könnte weiter ausgebaut werden

„Wir setzen hier abermals ein Zeichen für das anhaltend dynamische Wachstum der Unternehmensgruppe und leisten einen spürbaren Impuls für die regionale Wirtschaft und den Arbeitsmarkt“, sagt Harry Seifert, Vorsitzender des Beirats der Seifert Logistics Group, der die Unternehmensgruppe für die Zukunft gut aufgestellt sieht. Grund für den Ausbau ist der weiterhin steigende Bedarf nach logistischen Dienstleistungen. Wenn dieser Trend anhält, könne der Standort Ulm Nord auch nach Abschluss des aktuellen Ausbaus strategisch weiter ausgebaut werden.

Mit heute 100 und nach der Fertigstellung bis zu 400 Mitarbeitenden in Ulm ist die SLG ein bedeutender Arbeitgeber im westlichen Bayern und östlichen Baden-Württemberg. Ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres wird die Firma im Norden der Stadt zentralisiert werden. Aus dem Donautal zieht sich die SLG zurück.

Offene Arbeitsbereiche

Im Ulmer Norden entsteht zurzeit ein Logistikzentrum, auf dessen Dach die zweistöckige Seifert-Bürowelt mit Forum Platz findet. Seifert spricht vollmundig von einer „Wohlfühloase.“ Der Bürobereich werde in offene Arbeits- und Loungebereiche sowie kreative Workspaces eingeteilt. Zudem wird es ein Bistro mit eigener Küche und einen Freizeitbereich mit „Verwöhnprogramm“ geben. „Mit dem ‚Campus‘-Charakter schaffen wir ein inspirierendes sowie einladendes Ambiente für unsere Angestellten“, erklärt Seifert.

Die bewirtschaftete Fläche in Ulm Nord wird um 60.000 Palettenstellplätze und zusätzliche Logistikdienstleistungen erweitert. Handels- und Industrieunternehmen aus diversen Branchen können dort vielfältige Services wie Lagerung, Etikettierung, Umverpackung oder Montage in Anspruch nehmen. Die Immobilie wurde so gebaut, dass verschiedene Güter fachgerecht gelagert und verarbeitet werden können: Lebensmittel ebenso wie Konsumgüter für den E-Commerce, Lithium-Ionen-Batterien oder Pharmazeutika. Das Gelände ist über die Bundesautobahnen A7 und A8 zwischen Stuttgart und München über eine eigene Ausfahrt gut zu erreichen und liegt in unmittelbarer Nähe des Containerbahnhofs. Dies führt zur direkten Anbindung an andere Verkehrsträger und damit auch an die Seehäfen.

Gegründet im Jahr 1947 gehört das Familienunternehmen mit Sitz in Ulm mit mehr als 2.000 Mitarbeitern zu den großen Logistikdienstleistern in Deutschland.