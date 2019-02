Segen für Homo-Ehe? „Ich halte Trauung für alle nicht für möglich“

Zwei konträre Theologen-Meinungen, ein engagiertes Streitgespräch – und am Ende blieb dem Publikum, das aus allen Altersschichten stammte, die Überlegung, was jeder persönlich für richtig oder falsch hält: Im Haus der Begegnung diskutierten – moderiert von Münsterpfarrer Stefan Krauter – der Ludwigsburger Professor Bernhard Mutschler und Clemens Hägele, Rektor des Tübinger Bengelhauses, über die Frage, ob die evangelische Kirche Württembergs Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare ermöglichen sollte oder nicht.

Eine Trauung für alle bringt den Leib Christi zur volleren Entfaltung. Bernhard Mutschler, Ludwigsburger Professor

Die Diskussion fußt auf der Entscheidung, ob die kirchliche Trauung eine Frage des Kirchenrechts oder ein göttliches Mandat ist. Bernhard Mutschler – auf der Schwäbischen Alb geborener Theologe – vertritt die Kirchenrechts-These, Clemens Hägele – der in Ulm sein Abitur machte – steht auf dem Standpunkt, dass die kirchliche Trauung anders als die standesamtliche ein göttlicher Auftrag ist. „Ich halte die Trauung für alle nicht für möglich“, erklärt Hägele.

„Eine Trauung für alle bringt den Leib Christi zur volleren Entfaltung“, hält Mutschler dagegen. Die kirchliche Trauung für alle beende eine weitere Distanzierung der Kirche von der Gesellschaft. „Auch Kirche ist Öffentlichkeit, und hier ist eine Gleichstellung genauso wichtig wie in der Gesellschaft!“

Grundkonsens gibt es

Einen Grundkonsens gibt es: Für eine kirchliche Trauung muss die Beziehung beider Partner auf Dauer angelegt sein, mit der Bereitschaft, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Eine solche Ehe muss monogam sein und bereits vor dem Standesamt geschlossen, und beide Partner müssen volljährig und nicht miteinander verwandt sein, das sieht Mutschler genauso wie Hägele. „Gleichgeschlechtliche Liebe ist etwas anderes als das Schmuddel-Bahnhofs-Milieu“, sagt auch Krauter.

Und den einzelnen evangelischen Kirchengemeindenin Württemberg soll nicht individuell überlassen werden, ob Pfarrer gleichgeschlechtliche Paare trauen, segnen, oder ob sie es nicht tun. Es braucht eine Lösung. Die Nachbar-Landeskirchen in Bayern und Baden beispielsweise haben sich dazu entschlossen, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen oder zu trauen.

Um den richtigen Weg wurde während der Podiumsdiskussion hart gerungen: Die Ökumene werde schwieriger, äußerte Mutschler, denn die katholische Kirche tue sich schwer mit dem Thema, die orthodoxe Kirche spreche es nicht einmal an, und die evangelischen Kirchen in Afrika und Südamerika empfänden es als „Fortsetzung der Kolonialisierung“, wenn man ihnen europäische Werte aufbürdet.

Andererseits findet Mutschler es extrem wichtig, das in der Vergangenheit jahrhundertelang homophilen Menschen zugefügte Leid zu beenden. Die Kirche müsse um Verzeihung bitten und den Schritt zu mehr Humanität und Toleranz gegenüber Menschen machen, die Gott „sehr gut geschaffen hat.“

Mehrheit für Homo-Ehe

Die Menschen auf der Straße und in den Gemeinden befürworten die kirchliche Trauung Gleichgeschlechtlicher mehrheitlich. „Was hindert uns denn?“ Hägele allerdings hat Bedenken, einen Präzedenzfall zu schaffen für andere politisch-gesellschaftliche Entscheidungen, denen die Kirche dann eventuell auch folgen müsse.

Wir schulden lesbischen und schwulen Menschen genauso viel Akzeptanz, Schutz und Gleichberechtigung wie jedem anderen Menschen auch. Bernhard Mutschler, Ludwigsburger Professor

Grüne Politiker befürworten auch Liebespartnerschaften unter Geschwistern. Und sollte es zu einer Legalisierung von Polygamie kommen, sollte die Kirche dann der Politik folgen?

Luther jedenfalls, der die Ehe als „weltlich Ding“ beschrieb, das „als göttlich Werk und Gebot“ zu leben sei, hilft in der Entscheidung so wenig weiter wie die Bibel: Paulus wettert im Römerbrief gegen die gleichgeschlechtliche Sexualität, doch wird in der Bibel nicht bestimmt, was eine christliche Trauung ist. Die württembergische Landeskirche muss ihren Weg für einen Umgang mit gleichgeschlechtlichen Paaren, die ihre Liebe unter den Segen Gottes stellen wollen, selbst finden. „Wir schulden lesbischen und schwulen Menschen genauso viel Akzeptanz, Schutz und Gleichberechtigung wie jedem anderen Menschen auch“, sagt Mutschler.

