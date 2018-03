Seemannsrock zum Mitschunkeln

Der Sage nach sollen sich die fünf Gründungsmitglieder von Santiano zufällig auf einer Party getroffen haben. Die Jungs feierten, hatten Spaß und machten Musik. Das gefiel dem Gastgeber und Musikproduzenten Hartmut Krech so gut, dass er die Gruppe gleich als Band unter Vertrag nahm. Der Erfolg gibt dem Produzenten bis heute recht: Mussten die verwegenen Jungs noch vor fünf Jahren als Vorband für Helene Fischer herhalten, füllen sie jetzt die großen Hallen des Landes. Auch in Neu-Ulm kamen rund 3600 Besucher, meist auf bestuhlten Plätzen, in die nahezu ausverkaufte Neu-Ulmer Ratiopharm Arena.

„Im Auge des Sturms“ lautet der Titelsong zur aktuellen Tournee, den Frontmann Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen mit viel Pathos und rauer Stimme im Duett mit Anna Brunner singt: „Wenn du die Segel streichst und nicht mehr weiter weißt – wie ein Kompass ohne Nord um dich selber kreist – wenn alles dunkel ist und dich der Mut verlässt – es dir scheint, als wär’ da niemand, der bei dir ist – bin ich für dich da.“ Ein Ventilator wirbelt mit etwas Luft das rote Kleid der Sängerin auf, sie und Hinrichsen halten sich theatralisch an den Händen. Doch es hilft nichts, die Sängerin muss nach dem Lied wieder hinter der Bühne verschwinden, während „Timmsen“ mit einer brennenden Fackel über die Bühne schreitet und schließlich breitbeinig vor seinem Publikum zur „Kaperfahrt“ aufruft: „Jan und Hein und Klaas und Pit, die haben Bärte, die fahren mit – alle die Weiber und Branntwein lieben, müssen Männer mit Bärten sein.“ Dazu wummern die Bässe, scheppern die Trommeln, kreischen die Saiten. Mit testosterontriefenden Gesten poltert die Truppe über die Bühne, lässt kein Klischee aus und preist die wahre Freundschaft, die echte Liebe oder die große Freiheit.

Mit einer Mischung aus volkstümlicher Musik, schlichtem Rock und Irish Folk fischt die Besatzung der Santiano in den Weiten des Musikgeschäftes seit Jahren erfolgreich Fans und Freunde aller Genres ab. Bei so viel Show und Kommerz darf die „Freiheit“ nicht fehlen. „Ein Wort, das von keiner Band so oft benutzt würde, wie von uns“, sagt Sänger „Timmsen“ und weiter: „Wenn die Freiheit geht, dann unter dem donnernden Jubel des Volkes.“ Es folgt danach ein erstaunlich offenes Statement über die politischen Entwicklungen: „Nachdem Despoten auf der Welt wieder an die Macht gekommen sind, müssen auch wir uns in Deutschland mit der AfD herumschlagen, während sich die Politiker, die uns das eingebrockt haben, als die Guten feiern lassen.“ Seine Fans quittieren den Kommentar prompt mit Applaus.

Zweieinhalb pausenlose Stunden dauert die Show bei der geschunkelt, geklatscht und gegrölt werden darf. Meterhohe Flammen züngeln bis fast unter die Saaldecke, unzählige Scheinwerferspots blitzen und huschen über die Bühne, während auf großen Videoleinwänden die Truppen in Nahaufnahme mit Leder und Nieten bestückt zu sehen ist.

„Die echte Währung seid ihr!“

Am Ende zeigt sich „Timsen“ ganz bescheiden: „Die Gold- und Platinplatten, die wir bekommen haben, mögen schön sein, doch die echte Währung seid ihr“, sagte der Frontmann zu seinem Publikum. „Die Sehnsucht ist unser Steuermann“ singen die fünf Musiker zum Schluss. Ein Lichtermeer aus Handy-Leuchten soll den Weg wieder nach Neu-Ulm weisen, so der Wunsch der Truppe. Das lassen sich die Fans nicht zweimal sagen.